Посадка боевых самолетов на трассу под Хабаровском попала на видео
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Жители Хабаровского края сняли на видео посадку боевых самолетов на одну из местных трасс в рамках учений "Восток-2018".
На опубликованных в Сети кадрах видно, как военные самолеты совершают бреющий полет над автомобилистами и плавно приземляются.
Специально для учений авиации перекрыли участок автотрассы Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре с 91-го по 93-й километры, сообщает КГКУ "Хабаровскуправтодор".
По информации местных СМИ, в маневрах участвуют истребители Су-30СМ, Су-35 и МиГ-31.
16.08.2018
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