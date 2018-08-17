Посадка боевых самолетов на трассу под Хабаровском попала на видео

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Жители Хабаровского края сняли на видео посадку боевых самолетов на одну из местных трасс в рамках учений "Восток-2018".

На опубликованных в Сети кадрах видно, как военные самолеты совершают бреющий полет над автомобилистами и плавно приземляются.

Специально для учений авиации перекрыли участок автотрассы Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре с 91-го по 93-й километры, сообщает КГКУ "Хабаровскуправтодор".

По информации местных СМИ, в маневрах участвуют истребители Су-30СМ, Су-35 и МиГ-31.