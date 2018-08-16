Новых боевых роботов предложили создать на базе советской бронетехники
В России разрабатываются проекты по созданию боевых роботов на основе БМД-2, БТР-80 и танка Т-72.
Р РѕР±РѕС‚РёР·РёСЂРѕРІР°РЅРЅС‹Рµ РєРѕРјРїР»РµРєСЃС‹ РЅР° Р±Р°Р·Рµ СЃСѓС‰РµСЃС‚РІСѓСЋС‰РёС… РѕР±СЂР°Р·С†РѕРІ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕР№ Р±СЂРѕРЅРµС‚РµС…РЅРёРєРё. РСЃС‚РѕС‡РЅРёРє С„РѕС‚Рѕ: https://t.co/Qn8AGAx1f3. pic.twitter.com/oI1wK0PVwL— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 15 Р°РІРіСѓСЃС‚Р° 2018 Рі.
Скриншот с соответствующей презентации госкорпорации Ростех был опубликован в блоге andrei-bt. Исходя из приведенных данных, автономный роботизированный комплекс можно при желании создать на базе любого существующего образца вооружения и техники. Преимущество такого подхода в том, что это удешевляет разработку за счет использования уже готового шасси и корпуса.
При этом оснащение и характеристики роботов могут варьироваться. К примеру, управление может быть как автоматическим и полуавтоматическим, так и ручным, подчиненным оператору комплекса. Для ориентации в пространстве предлагается использовать четыре периферийные всепогодные видеокамеры, работающие в любое время суток, лазерный дальномер для обхода препятствий и системы GPS/ГЛОНАСС.
Отметим, что роботизированные комплексы уже используются в российской армии. В первую очередь для исследования местности и разминирования (например, "Уран-6", "Скарабей" и "Сфера"). Испытывается, пусть и не без нареканий, боевой робот "Уран-9", вооруженный 30-миллиметровой пушкой и зенитными ракетами, на базе тяжелой гусеничной платформы "Армата" планируется создать беспилотный танк "Тачанка-Б". Кроме того есть воздушные и подводные беспилотники.
Алексей Иванов
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются