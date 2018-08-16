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16.08.2018
Российская газета

Новых боевых роботов предложили создать на базе советской бронетехники

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Боевая машина десанта БМД-2
Боевая машина десанта БМД-2.
Источник: © Александр Рюмин/ТАСС

В России разрабатываются проекты по созданию боевых роботов на основе БМД-2, БТР-80 и танка Т-72.

Скриншот с соответствующей презентации госкорпорации Ростех был опубликован в блоге andrei-bt. Исходя из приведенных данных, автономный роботизированный комплекс можно при желании создать на базе любого существующего образца вооружения и техники. Преимущество такого подхода в том, что это удешевляет разработку за счет использования уже готового шасси и корпуса.

При этом оснащение и характеристики роботов могут варьироваться. К примеру, управление может быть как автоматическим и полуавтоматическим, так и ручным, подчиненным оператору комплекса. Для ориентации в пространстве предлагается использовать четыре периферийные всепогодные видеокамеры, работающие в любое время суток, лазерный дальномер для обхода препятствий и системы GPS/ГЛОНАСС.

Отметим, что роботизированные комплексы уже используются в российской армии. В первую очередь для исследования местности и разминирования (например, "Уран-6", "Скарабей" и "Сфера"). Испытывается, пусть и не без нареканий, боевой робот "Уран-9", вооруженный 30-миллиметровой пушкой и зенитными ракетами, на базе тяжелой гусеничной платформы "Армата" планируется создать беспилотный танк "Тачанка-Б". Кроме того есть воздушные и подводные беспилотники.


Алексей Иванов

15.08.2018
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принадлежат Российская газета
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БМД-2
БТР-80
Скарабей РДК
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