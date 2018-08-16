ГСС за полугодие поставили заказчикам восемь SSJ100, получив 14,7 млрд руб. выручки

Третий серийный самолет-амфибия Бе-200ЧС (серийный номер 03-05, регистрационный номер RF-31140) производства ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева" по контракту 2011 года с МЧС России, в первом полете. Таганрог, 27.11.2017.

Москва. 15 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС, входит в ПАО "ОАК") за I полугодие 2018 года поставило заказчикам восемь самолетов Sukhoi Superjet 100, говорится в отчете компании.

За аналогичный период прошлого года было поставлено шесть машин.

В результате выручка от реализации самолетов за отчетный период выросла на 45% до 14,7 млрд руб., указано в отчете.

В нем также говорится, что ГСС удалось сократить чистый убыток, однако его размер не указан. "Негативными факторами, повлиявшими на формирование отрицательного финансового результата, стали прочие расходы, главным образом курсовые разницы, возникшие вследствие роста курса доллара, а также начисленные резервы", - прокомментировали в пресс-службе ГСС.

Вместе с тем компании удалось увеличить валовую и операционную прибыль, а также - за счет снижения долга и средней ставки по портфелю - сократить процентные расходы, отметили в ГСС.

За весь 2017 год ГСС поставили 30 SSJ100, в основном по контрактам с "ВЭБ-Лизингом" (для последующей передачи "Аэрофлоту") и ПАО "ГТЛК" (для "Ямала", "Азимута", "ИрАэро")". В планах на ближайшие пять лет - поставить до 180 лайнеров, из расчета 35-40 единиц в год, заявляли ранее в ГСС.

SSJ100 разработан и произведен ГСС при участии итальянского машиностроительного холдинга Leonardo-Finmeccanica. Сейчас самолеты эксплуатируются в "Аэрофлоте", "Газпром авиа", "Якутии", "Ямале", "ИрАэро", "Азимуте", МВД России, МЧС, "СЛО Россия", "РусДжете", а также мексиканской Interjet, ирландской CityJet, королевскими ВВС Таиланда и госструктурами Казахстана.