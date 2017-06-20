Президент "Гражданских самолетов Сухого": планируем поставить Китаю 10 самолетов



Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 ирландской авиакомпании CityJet

Источник: CityJet Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 ирландской авиакомпании CityJetИсточник: CityJet

О возможности открытия представительств в Китае и Иране для презентации новейшего российского самолета Sukhoi Superjet 100, планах по поставкам самолета в Мексику, Словению, Англию и Марокко, а также о желании найти ещё одного крупного заказчика в России в интервью ТАСС на полях парижского авиасалона Ле Бурже рассказал президент "Гражданских самолётов Сухого" (ГСС) Владислав Масалов.

- Первый вопрос хотелось бы задать про авиасалон. Что компания здесь показывает и чего ожидает от выставки?

- Единственный самолёт, который производит компания "Гражданские самолеты Сухого" - Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Здесь он представлен на статической экспозиции в ливрее мексиканской авиакомпании Interjet. Другие воздушные суда демонстрируются в виде моделей. Что мы ожидаем? Мы ожидаем несколько встреч. На мой взгляд, одна из важных тем - это продолжение взаимоотношений с Interjet. У нас исполняется контракт на поставку 30 самолётов, осталось 8 поставить, но необходимо согласование дополнительных условий с мексиканской компанией. Мы надеемся согласовать новый график поставки, но что для меня более важно - это возможность согласования дополнительного опциона на 10 самолётов.

- Комплектация самолётов планируется такая же?

- Технические характеристики облика самолета мы пока не согласовывали. Речь будет идти о поставке в 2018, но, скорее всего, в 2019 году, и это будут самолеты с внедренными доработками, повышающие эксплуатационную надежность самолета.

- Вы сказали, сейчас есть некий перенос срока поставок самолётов Interjet. В связи с чем?

- Это связано с ситуацией в авиакомпании Interjet. Центр ответственности за организацию послепродажного обслуживания становится делом ГСС, это на самом деле требование эксплуатантов. Это тоже повлияло на ситуацию с поставками самолётов. Сейчас процент надежности парка у Interjet высок: из 22 самолетов периодически 1-2 находятся на техобслуживании, один был поврежден трапом, остальные в строю. Поэтому ситуация с марта изменилась, что и сподвигло компанию рассмотреть возможность исполнения контракта в полном объёме, а также увеличить парк.

- Получается, что из-за снижения доли компании Leonardo в SJI (Superjet International - маркетинговая компания, отвевающая за продажи SSJ-100 за рубежом, принадлежит ГСС и итальянской Leonardo, последняя недавно сократила своё участие в СП до 10% - прим. ТАСС) сервисный центр SSJ100, расположенный в Венеции, может переехать в другое место?

- Нет, он не переезжает. Это вопрос формирования одного центра, чтобы эксплуатанты понимали роль ГСС в послепродажном обслуживании. Поэтому мы говорим, что сейчас этим занимается ГСС, а ряд функций останется у SJI.

- Возвращаясь к деловой программе Ле Бурже, чего мы ещё ожидаем?

- В основном, что пройдут рабочие встречи: мы планируем провести комплексную презентацию для S7.

Планируем показать компании, что сейчас изменилось с точки зрения формирования пакетного предложения с самолетом, в том числе по условиям финансирования. Они сейчас достаточно выгодные, учитывая возможности докапитализации лизинговых компаний, а также субсидирования лизинговых ставок. Это возможность вовлечения компании S7 Engineering, которая имеет сертификат на обслуживание и ремонт SSJ-100, что тоже, наверное, сделает более привлекательным для S7 наше предложение. Потому что, судя по первоначальному разговору с Владиславом Филевым (председатель совета директоров S7 - прим. ТАСС), самолет в принципе ложится в маршрутную сеть S7. С учетом того, что компании необходимо, если не ошибаюсь, до 2020 года поменять 19 самолётов Airbus A319, которые сравнимы по эксплуатационным параметрам с SSJ-100. Я надеюсь, что у нас есть шансы получить нового серьезного эксплуатанта в России.

- Наверное, если с ними сложатся переговоры, к авиасалону МАКС-2017 рамочное соглашение может созреть?

- Это видно будет по итогам встречи, но надеюсь, что да. Также в рамках Ле Бурже у нас предполагается встреча со словенской компанией Adria, это сделка, которую ведёт государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК). Компания рассматривает возможность приобретения 12 самолётов SSJ-100. Это тоже не первые переговоры, менеджмент ГСС и SJI занимается данным проектом полгода. Мы предполагаем переговоры с компанией Flybe, это английский региональный перевозчик, который неоднократно откладывал тендер на покупку региональных самолётов. Также будет встреча с CityJet по текущему состоянию дел, в том числе по опциону. Планируется встреча с Royal Air Maroc, которая также еще не завершила выбор поставщика в региональном сегменте.

- В переговорах с Royal Air Maroc обсуждается количество самолётов?

- Нет, они пишут стратегию и пока не определились, что будет заложено в основе развития: или магистральные, или региональные самолеты в том числе.

- Какие планы у ГСС на домашний авиасалон МАКС-2017?

- Прежде всего, это подписание договора с "Аэрофлотом". Речь идёт о поставке 20 самолётов. Также мы планируем показать на салоне два самолета: один - базовая комплектация "Аэрофлота", другой - бизнес-версия, который эксплуатирует МЧС. Мы также собираемся провести мероприятия с участием компаний-эксплуатантов, чтобы представить наши планы в отношении SSJ-100. Прежде всего, рассказать о планах повышения надёжности и работах по увеличению ресурсных показателей планера самолета.

- Вы сейчас говорите об SSJ-100 Stretch Version с увеличенной пассажировместимостью?

- В том числе мы расскажем о том, как видим программу модернизации самолета. Вопрос был рассмотрен ГСС месяц назад. В общем и целом одобрены подходы к работе, готовим материалы для рассмотрения на правлении Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

- У ГСС были планы по поставкам 4 самолётов SSJ-100 Армении в 2018-2019 гг.?

- Там зарегистрирована компания, получена лицензия. Вопрос в работе, пока мы в фактическую плоскость обсуждения поставок не перешли. Подписано соглашение о намерениях.

- Также сообщалось о заинтересованности Индии. Оформлены ли юридически договоренности с ними?

- В рамках выставки в Бангалоре было несколько встреч с местными компаниями. Регион перспективный: по нашей оценке, общая потребность порядка 300 региональных самолётов до 2030 года. Есть перспективы. Вопрос, который сейчас необходимо решить, чтобы перейти к практической плоскости согласования - это сертификация.

- Что касается Китая, когда там планируется сертифицировать SSJ-100?

Вопрос сертификации находится в работе. То есть, у нас по валидации сертификата типа на самолёт вопросов нет, есть необходимость согласования условий сертификации двигателя, так как он имеет первичный сертификат типа EASA (Европейское агентство по безопасности полетов - прим. ТАСС). Китайские коллеги хотят рассматривать этот вопрос при наличии соглашения между китайскими авиационными властями и EASA, которое по их оценке и по оценке EASA - должно произойти до конца текущего года, что позволит начать процедуру сертификации двигателей. К концу 2018 года, я надеюсь, все вопросы, с поставкой самолетов в Китай, будут решены.

- В Китае есть потенциальные заказчики, учитывая, что недавно поднялся в небо китайский самолёт - конкурент SSJ-100?

- Вы имеете в виду самолет Comac ARJ-21? Пока он не эксплуатируется. Я думаю, что китайский рынок достаточно большой, и с точки зрения транспортной инфраструктуры, там много региональных аэропортов, поэтому - да, потенциальные заказчики есть. У нас планируется в течение двух ближайших недель встреча с несколькими региональными авиакомпаниями из различных провинций Китая. Как раз первоначальным требованием к сертификации самолета является наличие заказа на поставку этого самолета - это традиционный подход китайских региональных властей.

- Там тоже пока без объемов?

- 10 самолетов.

- Интересны планы экспортных поставок на 2017-2018 гг.

- Мексиканская Interjet: из 8 самолетов мы планируем поставить 3 или 4 - это зависит от готовности экипажей, от сроков завершения их обучения. И CityJet - два. В этом году все.

- А в 2018 году?

- В 2018 году - пять для Interjet, а с CityJet у нас перерыв, и мы намерены обсуждать возможность корректировки опциона, потому что у них 2018 год не предполагал возможность поставки самолета, но опцион, который с 2019 года, возможно исполнить в 2018 году. Также у нас один самолет для тайских ВВС, в сентябре 2018 года поставка.

- Помню, была идея открыть производство авиакомпонентов в Мексике, потом от нее отказались…

- Мы не отказывались, вопрос остался в повестке дня. Наши обязательства исполнены. Мы в конце прошлого года согласовали перечень компонентов, 48 изделий. Начнем с их ремонта на территории Мексики, потом возможно и их производство. Подписано лицензионное соглашение, передана документация, мексиканская сторона должна подготовить производство для того, чтобы реализовать этот проект. Мы готовы оказать поддержку при подготовке.

- Когда оно может быть запущено?

- Я рассчитывал, что с этого года, но это многоступенчатый вопрос. Есть какие-то несложные изделия, которые достаточно быстро освоить. Если парк авиакомпании Interjet будет 40 самолетов, то такое производство станет хорошим вариантом поддержки эксплуатации.

- То есть год запуска пока не можете озвучить?

- Пока мы обсуждаем возможные сроки

- Планируете ли открывать производство авиакомпонентов не только в Мексике, а, может быть, где-то в Европе, так как появился крупный эксплуатант CityJet?

- Нет, таких планов не было. Здесь вопрос целесообразности: вряд ли в Европе будет дешевле, чем у нас. С точки зрения транспортной доступности, Европа все-таки не Мексика, и склады, которые есть в Мюнхене, Франкфурте, Дублине и Брюсселе, будущий склад в "Шереметьево" - вполне могут обеспечить потребности CityJet и других европейских эксплуатантов

- Возвращаясь к Китаю. Там планировали открыть первое зарубежное представительство. Оно открылось?

- Стороны приняли решение отложить реализацию рамочного соглашения с целью дальнейшего анализа условий и перспектив проекта. Мы активно работаем над программой сертификации самолетов в Китае, что является безусловной необходимостью при продвижении. Как только будет сертификат - данная лизинговая структура станет хорошим инструментом продвижения. В том числе обеспечивающего эффективные кейсы по финансированию лизинга, с учетом источника в качестве партнера этой компании.

- А где-то кроме Китая планируете?

- Мы рассматривали совместно с ОАК возможность открытия представительства в Иране. У нас есть соглашение с двумя компаниями, потребность и большая заинтересованность страны в региональных самолетах. Текущие санкционные запреты на поставку техники и технологий в Иран обязывают нас обратиться за получением разрешения в Орган по контролю за иностранными активами американского казначейства. Эта процедура началась. Мы надеемся получить разрешение в течение двух-трех месяцев, что даст нам возможность приступить к согласованию основного контракта.

- То есть Иран - это скорее 2018 год?

- Представительство, может быть, раньше откроем. У нас постоянный контакт с иранскими авиакомпаниями, недостатка информационного обмена нет.

- А еще планировалось открывать лизинговую дочернюю компанию в Китае. Как там обстоят дела?

- Лизинговые компании - это хороший и необходимый инструмент для продвижения самолетов. У нас есть Внешэкономбанк и ГТЛК, которые с удовольствием рассматривают экспансию на международных рынках, и готовы оказывать партнерские услуги по финансированию таких проектов. Поэтому, наверное, здесь вопрос зависит от объемов. Если на первом этапе 10 самолетов, я думаю, что будет возможность использовать финансовые ресурсы наших партнеров, которых я назвал. Если программа будет большая, то, конечно, рассмотрим возможность создания .

- Сообщалось, что ВВС Таиланда могут расширить свой заказ на бизнес-версии самолетов.

- Договор подписан, в сентябре 2018 года третий самолет будет поставлен.

- Не планируется расширение контракта?

- Возможности есть, и самолет им нравится, так что будем обсуждать.

Мария Амирджанян