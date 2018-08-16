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16.08.2018
ЦАМТО

С начала года в войска ЦВО по гособоронзаказу поступило более 350 ед. военной и специальной техники

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Штаб ЦВО
Центр управления штаба ЦВО.
Источник: Павел Лисицын / РИА Новости

ЦАМТО, 15 августа. Более 350 ед. военной и специальной техники поступило по гособоронзаказу в соединения и воинские части Центрального военного округа (ЦВО) с начала 2018 года, из них около 140 ед. – в июле.

"Среди последних поставок в военный округ – вертолеты Ми-24П, многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34, боевые машины пехоты БМП-2М, новейшие станции связи "Гармонь" и комплексы радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск", тяжелые огнеметные системы ТОС "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек", – подчеркнул командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин.

Кроме того, свыше 100 ед. современной специальной и автомобильной техники отправлено для сформированного в июле отдельного железнодорожного батальона механизации в Республике Удмуртия.

В 2018 году планируется вывести оснащенность соединений и воинских частей округа современным вооружением и техникой на уровень не менее 54%, а к 2020 году – выйти на 70%, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

15.08.2018
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