Более 350 единиц военной и специальной техники поступило по гособоронзаказу в ЦВО в 2018 году

Более 350 единиц военной и специальной техники поступило по гособоронзаказу в воинские части Центрального военного округа с начала 2018 года, из них около 140 – в июле.

«Среди последних поставок в воинские части военного округа вертолеты Ми-24п, многофункциональные истребители –бомбардировщики Су-34, бронемашины БМП-2М, новейшие станции связи «Гармонь» и комплексы радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск», тяжелые огнеметные системы ТОС «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепек», - подчеркнул командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин.

Кроме того, более 100 единиц современной специальной и автомобильной техники отправлено для сформированного в июле отдельного железнодорожного батальона механизации в Республике Удмуртия.

В 2018 году планируется вывести оснащенность современным вооружением и техникой в частях округа на уровень не менее 54%, а к 2020 году выйти на 70%.