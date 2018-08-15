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15.08.2018
Центральный военный округ

Более 350 единиц военной и специальной техники поступило по гособоронзаказу в ЦВО в 2018 году

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ТОС-1А "Буратино"
ТОС-1А "Буратино".
Источник: Минобороны РФ

Более 350 единиц военной и специальной техники поступило по гособоронзаказу в воинские части Центрального военного округа с начала 2018 года, из них около 140 – в июле.


«Среди последних поставок в воинские части военного округа вертолеты Ми-24п, многофункциональные истребители –бомбардировщики Су-34, бронемашины БМП-2М, новейшие станции связи «Гармонь» и комплексы радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск», тяжелые огнеметные системы ТОС «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепек», - подчеркнул командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин.


Кроме того, более 100 единиц современной специальной и автомобильной техники отправлено для сформированного в июле отдельного железнодорожного батальона механизации в Республике Удмуртия.


В 2018 году планируется вывести оснащенность современным вооружением и техникой в частях округа на уровень не менее 54%, а к 2020 году выйти на 70%.

14.08.2018
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принадлежат Центральный военный округ
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