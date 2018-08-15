Со свалки на парад: старые комплексы С-300В1 и "Тор" покажут в Киеве

Украинская армия намерена продемонстрировать на параде в Киеве зенитные ракетные комплексы С-300В1 и "Тор". Эта техника давно уже была выведена из эксплуатации и долгие годы ржавела на базах хранения, которые, по сути, превратились в обычные свалки военной техники.

В настоящее время эта кое-как реанимированная техника уже демонстрируется на репетициях, вызывая восторг всякого рода киевских "экспертов". Настоящие же специалисты отмечают, что украинские ремонтники смогли "поставить на гусеницы" лишь боевые машины, входящие в упомянутые выше комплексы.

Для предприятий, находящихся на территории Украины, эта задача пока еще выполнима. Например "трехсотый" комплекс создан на шасси, которое объединяет в себе элементы основных боевых танков Т-72 и Т-80. Данные боевые машины восстанавливаются и направляются в Донбасс. Поэтому перебрать пусковые установки, покрасить их - дело не сложное.

Все гораздо серьезнее, когда речь идет о сложной внутренней электронной начинке. Дело в том, что многие элементы этих старых, выпущенных еще в 1983 году систем давно уже не производятся. Еще сложнее с ракетами, у которых давно истекли сроки эксплуатации. Восстановление их - дело не только затратное, но и чрезвычайно опасное. Даже если изделия побывали на заводе, где с ними провели какие-то манипуляции, это не значит, что их потом будет возможно успешно эксплуатировать.

Поэтому показ комплексов С-300В1, "Тор", а также ходового макета САУ "Богдана", реанимированного танка "Ятаган" и других фантомов украинской оборонки, по верному определению военных экспертов, имеет в большей степени пропагандистское, а не военное значение.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев