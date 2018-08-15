Войти
15.08.2018
Российская газета

Со свалки на парад: старые комплексы С-300В1 и "Тор" покажут в Киеве

153
0
0
Источник: rg.ru

Украинская армия намерена продемонстрировать на параде в Киеве зенитные ракетные комплексы С-300В1 и "Тор". Эта техника давно уже была выведена из эксплуатации и долгие годы ржавела на базах хранения, которые, по сути, превратились в обычные свалки военной техники.

В настоящее время эта кое-как реанимированная техника уже демонстрируется на репетициях, вызывая восторг всякого рода киевских "экспертов". Настоящие же специалисты отмечают, что украинские ремонтники смогли "поставить на гусеницы" лишь боевые машины, входящие в упомянутые выше комплексы.

Для предприятий, находящихся на территории Украины, эта задача пока еще выполнима. Например "трехсотый" комплекс создан на шасси, которое объединяет в себе элементы основных боевых танков Т-72 и Т-80. Данные боевые машины восстанавливаются и направляются в Донбасс. Поэтому перебрать пусковые установки, покрасить их - дело не сложное.

Все гораздо серьезнее, когда речь идет о сложной внутренней электронной начинке. Дело в том, что многие элементы этих старых, выпущенных еще в 1983 году систем давно уже не производятся. Еще сложнее с ракетами, у которых давно истекли сроки эксплуатации. Восстановление их - дело не только затратное, но и чрезвычайно опасное. Даже если изделия побывали на заводе, где с ними провели какие-то манипуляции, это не значит, что их потом будет возможно успешно эксплуатировать.

Поэтому показ комплексов С-300В1, "Тор", а также ходового макета САУ "Богдана", реанимированного танка "Ятаган" и других фантомов украинской оборонки, по верному определению военных экспертов, имеет в большей степени пропагандистское, а не военное значение.


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

14.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
С-300
С-300В
Т-72
Т-80
Похожие новости
28.08.2017
"Восстание машин": что показали зрителям "Армии-2017" в Алабине
22.02.2017
"Ратники" идут
14.04.2015
«Искандер-М» во всей красе
14.04.2015
На Форуме «АРМИЯ-2015» будут продемонстрированы возможности ВиВТ Сухопутных войск
13.03.2015
Новая зенитная ракета способна решать задачи даже в космосе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.08 23:04
  • 11
Танкисты из России победили в индивидуальной гонке "Танкового биатлона"
  • 14.08 22:15
  • 1
Истребители ТОФ выполнили дальний беспосадочный перелет с Камчатки на Чукотку и обратно
  • 14.08 20:52
  • 6
Российские комплексы РЭБ взорвали управляемые снаряды в полете
  • 14.08 20:49
  • 6
Россия готова поддержать проект покупки подводных лодок ВМС Филиппин
  • 14.08 19:01
  • 42
Почему Россия не обанкротится, перевооружая свою армию
  • 14.08 18:45
  • 7
В Казани разработали турбореактивный двигатель для беспилотников
  • 14.08 18:41
  • 5
Танк Т-14 на платформе "Армата" опередил свое время
  • 14.08 18:32
  • 19
"Руслана" не ждите
  • 14.08 17:36
  • 10
Микроспутники – убийцы гиперзвуковых ракет
  • 14.08 17:27
  • 10
Летчик-испытатель: истребитель Су-57 сможет управлять группой беспилотников
  • 14.08 16:20
  • 2
Армения рассчитывает в следующем году на участие в "Авиадартсе"
  • 14.08 15:48
  • 5
Первый катер нового типа для островных государств Тихого океана
  • 14.08 13:46
  • 3
В Китае сообщили об охоте США за технологиями российского супероружия
  • 14.08 10:18
  • 10
Тип 96 — "Стремительный дракон" — китайский козырь в "Танковом биатлоне"
  • 14.08 10:02
  • 2
В США получили дальнодействующий нейтронный луч