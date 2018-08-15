Договор по открытому небу выгоднее США, чем России, его заморозка Вашингтоном носит политический характер - эксперт

Москва. 14 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Замораживание Вашингтоном Договора по открытому небу является политическим шагом, американским военным это невыгодно, заявил "Интерфаксу" военный эксперт, вице-президент Академии военных наук Сергей Модестов.

"Я не знаю, в чем нас обвиняют, но Вашингтон это сделал в ответ на невыполнение нами каких-то условий этого многостороннего договора. В данном случае речь идёт о двусторонних отношениях, и, конечно, нам придётся ответить тем же. Эти действия я расцениваю как абсолютно критическую глупость со стороны США, поскольку они от этого договора выигрывают больше чем мы", - сказал С.Модестов.

"У нас ещё целый океан есть для того, чтобы проверить какие перемещения войск осуществляются, где и что концентрируется. У них этого зазора нет, если они обеспокоены судьбами Европы в данном случае. Для европейцев и стоящих за ними американцев этот договор значит гораздо больше, чем для нас. Отказ от него - это действие сугубо политическое, а не военное. В военном плане они совершенно точно проигрывают", - отметил эксперт.

По его мнению, замораживание участия США в договоре - результат давления на президента США Дональда Трампа внутри страны. "Надо ещё посмотреть, какими конкретными сенаторами были внесены подобные предложения. Совершенно точно, кто-то пытается разорвать линию власти. Те, кому не хотелось бы сохранения нормальных отношений между Россией и США, активно используют любой повод", - сказал С.Модестов, предложив не возлагать всю ответственность на Д.Трампа.

Он заявил, что Договор об открытом небе эффективно работал много лет, но с учетом развития современных средств спутниковой разведки его военное значение снизилось. "С точки зрения военных, здесь абсолютно очевидный ущерб именно для США. В конце концов, космическая разведка может все это сделать и без открытого неба, но дополнительные средства никому не мешают", - сказал эксперт.

По его мнению, такой шаг Вашингтона является нелогичным в свете многочисленных заявлений об угрозе со стороны России. "Если они обеспокоены угрозами, исходящими от нас, им бы не стоило этим заниматься по логике вещей. Тем более, что мы для них гораздо интереснее, чем они для нас. Что мы, будем смотреть: как польская бригада развёртывается за счёт американских танков? Это все и так будет понятно и видно", - сказал С.Модестов.

"Я не исключаю, что договор отчасти себя изжил. Для меня это больше политический инструмент, знак доверия, взаимного контроля. Отказ от него - это, прежде всего, стремление испортить, заморозить, а не улучшить отношения с Россией", - отметил он.

Как сообщалось, в подписанном президентом США Дональдом Трампом военном бюджете на 2019 год содержится ряд ограничений, касающихся Договора по открытому небу.

Между тем в конце 2017 года Россия заявила, что с 1 января 2018 года, в ответ на действия США, прекращает действие ряда двусторонних договоренностей по Договору об открытом небе. "Исходя из принципов взаимности Россия была вынуждена пойти на адекватные меры, которые носят процедурный характер. Так, в частности, российская сторона заявила в консультативной комиссии по открытому небу о намерении отменить ночевки на трех аэродромах при проведении полетов с участием США. Кроме того, в декабре в миссию США при ОБСЕ российской стороной была направлена нота о прекращении с 1 января 2018 г. действия ряда двусторонних договоренностей с американской стороной, которые касались облегчения выполнения полетов по договору", - сказала тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Тогда же США заявляли, в частности, о намерении закрыть для российских наблюдателей воздушное пространство над Аляской, Гавайями и ограничить дальность полетов.

Газета Wall Street Journal сообщала, что возможное введение ограничений на полеты над Аляской и Гавайями стало ответом американских властей на запрет РФ на полеты над Калининградом.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать взаимные облеты территорий для контроля военной деятельности.