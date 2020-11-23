США выходят из Договора по открытому небу

Москва. 22 ноября. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты с 22 ноября, как ожидается, выходят из Договора по открытому небу.

Полгода назад, 21 мая, президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение о выходе из Договора по открытому небу. Страна покидает соглашение через шесть месяцев после официального уведомления партнеров.

Решение США выйти из Договора по открытому небу было ожидаемым, для России важно сохранить это соглашение с участием европейских государств, заявил российский эксперт, академик Алексей Арбатов "Интерфаксу" ранее.

"Если Трамп не хочет участвовать в этом договоре, Бог с ним. Этот договор касается прежде всего Европы. Россия и другие государства Европы должны этот договор соблюдать и поддерживать, чтобы на континенте не нарастала военная напряженность", - сказал Арбатов, который возглавляет Центр международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук.

"Считаю, что Россия заняла мудрую позицию, ранее сказав, что останется участником договора даже если из него выйдут США. Это не двусторонний договор, он охватывает 34 страны. Даже если из Договора по открытому небу выйдет Канада, в нем останутся государства НАТО, которые находятся рядом с Россией", - заявлял собеседник агентства.

По словам Арбатова, решение США по Договору по открытому небу не стало сюрпризом.

"Повторяется история с Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Сперва в адрес России выдвигают обвинения, потом США выходят из договора. До Трампа администрация США предъявляла обвинения, но из договоров не выходила, надеясь на какое-то взаимоприемлемое решение. У администрации Трампа другая позиция. Она не считает контроль над вооружениями чрезвычайной ценностью, тем более, эти договоры были заключены до нее", - сказал Арбатов.

"Нынешняя администрация США не понимает этих проблем, не ценит эти соглашения. Со стороны России тоже есть претензии к США - по Договору по открытому небу, ДРСМД и СНВ. Но Россия редко выходит из каких-то важных договоров только потому, что у нее возникают претензии", - заявил российский эксперт.

"НИКАКОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ"

Выход США из Договора по открытому небу не будет иметь критических последствий для России, заявил ранее "Интерфаксу" бывший начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов.

"Не стоит переживать по поводу этого договора. Этот договор не является какой-то основой для поддержания стабильности в мире. Он не влияет серьезно на поддержание нашей безопасности", - сказал Ивашов.

"Никакого стратегического значения этот договор не нёс. И он очень неоднозначно был воспринят российским военным сообществом", - добавил собеседник агентства.

"Договор по открытому небу еще как-то работал, когда выполнялся договор об обычных вооруженных силах в Европе - ДОВСЕ. Сейчас, когда всё это похоронено, что он может дать? Ничего - ни в плане разведки, ни в плане наблюдения. Со спутников за всем сегодня наблюдают", - сказал он.

США ПО-ПРЕЖНЕМУ БУДУТ ПОЛУЧАТЬ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОБЪЕКТАХ РФ

После выхода из Договора по открытому небу США смогут получать информацию о российских военных объектах от стран НАТО, которые остаются участниками соглашения, заявил член-корреспондент РАН, директор Института Европы РАН Алексей Громыко.

"Вопрос в том, что, если бы Россия пошла по пути уступки и сказала бы: вот США вышли, а мы сохраняем свое членство в договоре, как и европейцы. Вроде бы то красиво было, но все дело в том, что с военной точки зрения это была бы очень серьезная уступка со стороны России", - сказал Громыко в июне на сессии "Примаковских чтений онлайн", отвечая на вопрос "Интерфакса" о будущем договора.

"Ведь в ходе тех полетов, которые европейцы будут осуществлять над нашей территорией, все данные которые будут продолжать ими собираться, они в таком же виде будут получаться Соединенными Штатами", - добавил он.

"И собственно, а в чем тогда смысл этой уступки, если с одной стороны США вышли, но с другой стороны Россия и другие члены НАТО продолжают участвовать в договоре? Вот насколько этот камень преткновения может быть обойден для того чтобы Россия и европейцы сыграли бы здесь какую-то интересную партию, мне трудно сказать", - отметил эксперт.

ПОЗИЦИЯ МИНОБОРОНЫ РФ

В конце декабря 2019 года заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил, что Россия выполняет обязательства по Договор по открытому небу, его разрушение осложнит ситуацию в сфере контроля над вооружениями.

"Продолжаем исполнять требования договора. Если это соглашение также будет разрушено, это еще больше осложнит ситуацию с контролем над вооружениями", - сказал тогда Фомин.

"В целом, сегодня ситуация в этой области деградирует. Основная причина - действия США, которые не желают связывать себя ограничениями в развитии новых видов вооружений и их размещении в различных регионах мира. Такие действия повышают нестабильность, потенциально могут способствовать росту инцидентов", - заявил Фомин.

ПОЗИЦИЯ НАТО

Страны-союзницы по НАТО и страны-партнеры альянса сотрудничают с Россией, чтобы добиться как можно скорее ее возвращения к соблюдению Договора по открытому небу (ДОН), заявлял ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Возвращение России к соблюдению (ДОН - ИФ) является наилучшим способом сохранения преимуществ Договора", - говорилось в заявлении Столтенберга, распространенном после заседания Североатлантического совета на уровне постпредов, обсудившего ситуацию в связи с выходом США из ДОН.

"Мы твердо привержены сохранению эффективного международного контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения. Мы все согласны с тем, что все государства-участники Договора по открытому небу должны полностью выполнять свои обязательства. Все союзники по НАТО полностью соблюдают все положения Договора", - отметил глава Североатлантического альянса.

По его словам, "Россия в течение многих лет вводила несовместимые с Договором ограничения на полеты, в том числе ограничения на полеты над Калининградом и ограничения на полеты в России вблизи ее границы с Грузией".

По мнению Столтенберга, "постоянное избирательное выполнение Россией своих обязательств по Договору об открытом небе подорвало вклад этого важного Договора в обеспечение безопасности и стабильности в евроатлантическом регионе".

Он говорил, что страны-союзницы по НАТО призвали Россию вернуться к полному соблюдению Договора на своем саммите в Уэльсе в 2014 году и повторили этот призыв на саммите в Варшаве в 2016 году, а затем - на саммите в Брюсселе в 2018 году.

Договор по открытому небу (The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года, в настоящее время его участниками являются 34 государства. Они могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.