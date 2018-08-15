В России готовы создать многовинтовой вертолёт. По чертежам Ми-32?

Российские разработчики готовы приступить к созданию вертолёта многовинтовой модификации. Сообщается, что речь идёт о вертолёте с гибридным двигателем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный отраслевой источник.

Отмечено, что базой в данном случае являются ещё советские разработки. Это несколько вариантов многовинтовых вертолётов, которые в своё время не пошли в производство из-за сложности конструкции. При этом схемы и чертежи остаются в распоряжении инженеров дня сегодняшнего. Основная задача: использовать схему для создания вертолёта повышенной грузоподъёмности и большей скорости.

Реализовать машину без громоздкости конструкций может позволить гибридная силовая установка, в которой будет задействован и электродвигатель. Компоновка с электродвигателем, как заявлено, позволит увеличить дальность и продолжительность полёта и повысить эффективность работы систем вертолёта.

Опытные образцы летательных аппаратов с гибридными двигателями уже имеются в ряде зарубежных стран мира.

Для справки: в СССР в качестве эксперимента по реализации принципа многовинтового вертолёта осуществлялась работа над проектом Ми-32.

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Вертолёт по плану должен был иметь трёхвинтовую конструкцию. Схема вертолёта предполагала 4-опорное шасси. Габариты самой машины – более чем внушительные: свыше 40 м. Транспортировка грузов предполагалась на внешней подвеске с системой тросов. Этот мегавертолёт должны были обслуживать 6 двигателей типа Д-136 с валами для синхронизации.