Минск планирует развернуть две новые механизированные бригады в ответ на увеличение группировок НАТО?

Ни для кого не секрет, что за последние годы у границ Беларуси блок НАТО значительно увеличил группировки войск. Регулярно проводимые мероприятия оперативной и боевой подготовки Альянса все более настойчиво отрабатывают проведение крупномасштабных наступательных операций. При этом военно-политическое руководство стран Запада довольно неуклюже пытается закамуфлировать процесс создания ударных группировок под мероприятия защиты от «агрессии» со стороны России.

Можно долго дискутировать по поводу заявлений, льющихся из Брюсселя и Вашингтона, но против фактов не пойдешь. И сегодня мы имеем две бронетанковые американские бригады на западе Польши и твердое намерение Варшавы развернуть четвертую дивизию у границ Беларуси. Вместе с многонациональными батальонами НАТО, дислоцированными в странах Балтии и у гордых потомков Речи Посполитой данные группировки войск в несколько раз превосходят Вооруженные Силы Беларуси. И можно не сомневаться, что при необходимости вся эта армада войск двинется на Восток, создавая буфер в виде Брестской, Гродненской «народных республик» и т.п.

Естественно, подобное наращивание сил Альянса у границ Беларуси не может оставаться без ответа. Тем более, что Минск многие годы стремится доказать о ненадобности бесполезного бряцания оружия. Но долго придерживаться подобной миролюбивой риторики нельзя, иначе мы рискуем оказаться в заведомо проигрышном положении перед потенциальным противником. Неудивительно, что в Генеральном штабе Вооруженных Сил Беларуси стали прорабатывать варианты адекватного реагирования на увеличение численности группировок НАТО.

Учитывается это и при проведении мероприятий оперативно-боевой подготовки, как это было в случае с проведением в Западном оперативном командовании двусторонней командно-штабной военной игры с 6-й и 11-й отдельными механизированными бригадами, по сути, явившейся ответом белорусских военных на учение НАТО Saber Strike.

Но, судя по всему, белорусское военное ведомство не собирается быть статистом при таком форсированном увеличении войск Альянса у своих границ. Одним из ответов Минска на вызовы и угрозы со стороны Вашингтона и Брюсселя может стать увеличение количества развернутых отдельных механизированных бригад в Западном и Северо-западном оперативных командованиях до трех в каждом. Ведь на сегодняшний день возможностей существующих соединений катастрофически не хватает на адекватное реагирование на угрозу с Запада. Среди белорусских офицеров даже ходит горькая шутка, что при фронте в 200 километров, за которые отвечает одна бригада (при уставных требованиях до 30 километров) войска НАТО рискуют даже не заметить наших подразделений – настолько велика разница необходимых и наличных сил и средств для обороны.

Естественно, реализация этих планов будет зависеть от многих факторов, но основополагающими будут реальные шаги Польши и США по увеличению своих воинских контингентов у границ Беларуси. Можно не сомневаться, что после 2020 года, когда первые польские соединения четвертой механизированной дивизии начнут развертывание вокруг Варшавы, Минск будет вынужден сделать реальные шаги, а не только голословные убеждения о бессмысленности очередной гонки вооружений. При этом надо понимать, что только механизированные соединения могут рассматриваться как реальный ответ на милитаризацию Европы, так как одними «Полонезами» войну не выиграть, а пехотных и танковых частей и подразделений слишком мало.

Самое интересное, что увеличение боевых соединений сразу на половину вряд ли сильно скажется на общей численности Вооруженных Сил. Дело в том, что резервом для подобной реорганизации, как ни странно, могут послужить поступление в войска новой техники связи, АСУ и РЭБ. Так как в мирное время именно эти подразделения имеют большую численность, а значительная автоматизация процессов в технике нового поколения позволяют уменьшить личный состав, необходимый для ее обслуживания.

Павел Ковалев