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14.08.2018
Интерфакс-АВН

Ростех рассчитывает получить в 2018 г. 60 млрд руб. выручки от гражданской радиоэлектроники

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Электроника
Электроника, печатный монтаж.
Источник: http://femto.com.ua/

Москва. 13 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Выручка радиоэлектронного кластера "Ростеха" от продаж гражданской продукции по итогам 2018 года может составить 60 млрд рублей, говорится в сообщении госкорпорации.

По итогам I полугодия кластер нарастил выручку до 18,4 млрд рублей, что на 84% больше аналогичного показателя прошло года. Главными направлениями, обеспечивающими рост гражданской выручки, стали крупные экосистемные проекты - создание ИКТ-инфраструктуры для ЧМ-2018, проект "безопасный город" в Иркутской области, внедрение элементов интеллектуальной транспортной системы в Москве, отмечается в пресс-релизе со ссылкой на слова индустриального директора радиоэлектронного кластера "Ростеха" Сергея Сахненко.

"Текущий портфель гражданских заказов превышает 45 млрд рублей и продолжает расти, что позволяет прогнозировать по итогам 2018 года выручку от гражданской продукции на уровне 60 млрд рублей", - отметил С.Сахненко.

В радиоэлектронный кластер входит более 160 предприятий, совокупная годовая выручка которых в 2017 году превысила 220 млрд рублей. По прогнозам "Ростеха", в 2018 году выручка составит более 290 млрд рублей.

Ключевыми компаниями радиоэлектронного кластера являются концерн "Автоматика" (разработка и производство средств информационной безопасности), холдинг "Росэлектроника", "Швабе" (оптическая продукция).

В сообщении "Ростеха" отмечается, что, в соответствии со стратегией кластера, доля гражданской продукции в общем объеме выручки к 2025 году должна вырасти в 3 раза - с текущих 20% до 60%.

ев им ле

13.08.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Компании
Росэлектроника
Швабе ОАО
Проекты
ИТ
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