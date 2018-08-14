Войти
14.08.2018
ЦАМТО

Первые в Центральном военном округе истребители-бомбардировщики Су-34 прибудут в Челябинскую область в сентябре

277
0
0
Су-34
Су-34 — российский многофункциональный истребитель-бомбардировщик.
Источник: Минобороны РФ

ЦАМТО, 13 августа. Многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34, которые впервые переданы на вооружение Центрального военного округа, в сентябре прибудут на авиабазу Шагол в Челябинской области, сообщала пресс-служба военного округа.

"В течение последних лет наращивается техническая составляющая 14 армии ВВС и ПВО Центрального военного округа. До окончания текущего года планируется завершить перевооружение одной эскадрильи смешанного авиационного полка на многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34. В начале сентября первые самолеты данного типа перелетят из липецкого центра, где летчики проходили переобучение, на аэродром базирования в Челябинскую область", – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что в ЦВО сформирована первая эскадрилья Су-34, по гособоронзаказу было передано 10 новых бомбардировщиков. Пилоты и техника находятся на базе Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны РФ в Липецке, где летчики изучают технологическую базу Су-34 и особенности техники пилотирования.

Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и воздушных объектов противника днем и ночью при любых метеоусловиях. Самолет несет управляемое вооружение класса "воздух-земля" и "воздух-воздух". Дальность полета Су-34 – до 4 тыс. км, максимальная скорость – до 1900 км/ч, боевая нагрузка – до восьми тонн. Уровень шума Су-34 в два раза ниже предшественников.

13.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-34
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Гособоронзаказ
Похожие новости
13.08.2018
Модернизированные штурмовики Су-25 пополнят российскую авиабазу в Киргизии
13.08.2018
Генерал: войсковая ПВО на юге России – одна из самых укомплектованных
02.08.2018
Десять экипажей Центрального военного округа прошли переучивание на новые самолеты Су-34
04.07.2018
На заводах ОАК проверили ход выполнения гособоронзаказа
03.07.2018
Армия ВВС и ПВО Центрального военного округа отмечает 66-ю годовщину со дня образования
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.08 06:25
  • 26
Почему Россия не обанкротится, перевооружая свою армию
  • 14.08 04:27
  • 1
В США получили дальнодействующий нейтронный луч
  • 14.08 00:32
  • 9
Тип 96 — "Стремительный дракон" — китайский козырь в "Танковом биатлоне"
  • 13.08 23:43
  • 3
Россия готова поддержать проект покупки подводных лодок ВМС Филиппин
  • 13.08 23:19
  • 6
Летчик-испытатель: истребитель Су-57 сможет управлять группой беспилотников
  • 13.08 23:13
  • 12
"Руслана" не ждите
  • 13.08 23:04
  • 4
Танкисты из России победили в индивидуальной гонке "Танкового биатлона"
  • 13.08 23:03
  • 6
Шойгу заявил, что российская военная техника подтвердила в Сирии свое совершенство
  • 13.08 22:46
  • 9
Микроспутники – убийцы гиперзвуковых ракет
  • 13.08 22:24
  • 1
Липецкий авиацентр завершил подготовку к обучению летчиков для Су-57
  • 13.08 22:16
  • 3
Первый катер нового типа для островных государств Тихого океана
  • 13.08 20:57
  • 102
"Кинжал" для "Тушки"
  • 13.08 20:05
  • 107
Когда же в войска пойдёт БМП "Курганец-25"?
  • 13.08 19:46
  • 75
Т-72Б3 2016 года выглядит убого по сравнению с "Белым орлом" и Т-90С Ирака
  • 13.08 19:35
  • 4
Российское оружие в Армении