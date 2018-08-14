Первые в Центральном военном округе истребители-бомбардировщики Су-34 прибудут в Челябинскую область в сентябре

ЦАМТО, 13 августа. Многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34, которые впервые переданы на вооружение Центрального военного округа, в сентябре прибудут на авиабазу Шагол в Челябинской области, сообщала пресс-служба военного округа.

"В течение последних лет наращивается техническая составляющая 14 армии ВВС и ПВО Центрального военного округа. До окончания текущего года планируется завершить перевооружение одной эскадрильи смешанного авиационного полка на многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34. В начале сентября первые самолеты данного типа перелетят из липецкого центра, где летчики проходили переобучение, на аэродром базирования в Челябинскую область", – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что в ЦВО сформирована первая эскадрилья Су-34, по гособоронзаказу было передано 10 новых бомбардировщиков. Пилоты и техника находятся на базе Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны РФ в Липецке, где летчики изучают технологическую базу Су-34 и особенности техники пилотирования.

Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и воздушных объектов противника днем и ночью при любых метеоусловиях. Самолет несет управляемое вооружение класса "воздух-земля" и "воздух-воздух". Дальность полета Су-34 – до 4 тыс. км, максимальная скорость – до 1900 км/ч, боевая нагрузка – до восьми тонн. Уровень шума Су-34 в два раза ниже предшественников.