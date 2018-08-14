203-мм САУ 2С7М впервые прямой наводкой били по танкам снарядами в 100 кг
vestnik-rm.ru
Уникальные учения состоялись на военном полигоне Трехречье ( Амурская обл.). Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, экипажи самоходок большой мощности 2С7М "Малка" впервые отработали стрельбу прямой наводкой. Целью стала идущая в атаку бронированная группа условного противника.
Вражеское танковое подразделение обстреливалось на дистанции около 2000 м. Самоходчикам хватило одного залпа, чтобы расправиться с неприятельской техникой.
Кроме этого бойцы отработали одиночный огонь по целям боеприпасами весом в сто килограммов.
Всего в учениях приняли участие более семисот воинов-артиллеристов общевойсковой армии ВВО.
Эти САУ созданы на базе танков Т-72 и Т-80. Они вооружены 203-мм нарезными пушками. Дальность стрельбы до 50 км.
Вес - 46,5 т. Мощность двигателя - 840 л.с. Максимальная скорость - более 50 км/ч. Запас хода - 600 км.
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются