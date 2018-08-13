Корабли ТОФ в Японском море провели атаку подводной лодки условного противника торпедами

Ка-27ПЛ морской авиации ТОФ возвращается на аэродром Николаевка со стороны залива Петра Великого.

В учениях при поисках субмарины был задействован корабельный вертолет Ка-27ПЛ

ТАСС, 12 августа. Корабельная поисково-ударная группа Тихоокеанского флота провела атаку подводной лодки условного противника в Японском море, применив торпеды. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

"Корабли в обеспечении одной из дизельных подводных лодок Приморской флотилии разнородных сил флота, обозначавшей силы условного противника, отработали поиск субмарины. После обнаружения подлодки по установленным координатам была выполнена стрельба двумя учебными торпедами", - говорится в сообщении.

По информации начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николая Воскресенского, в учениях при поисках субмарины был задействован корабельный вертолет Ка-27ПЛ.

"Также корабли провели серию совместных тренировок по борьбе за живучесть корабля на ходу, оказанию помощи аварийному кораблю и спасению на море", - добавил он.