Корабль "Адмирал Пантелеев" провел учения с вертолетами в Японском море



Большой противолодочный корабль Адмирал Пантелеев. Архивное фото.

Источник: © Фото : пресс-служба ВМФ Большой противолодочный корабль Адмирал Пантелеев. Архивное фото.Источник: © Фото : пресс-служба ВМФ

ВЛАДИВОСТОК, 22 июн - РИА Новости. Корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Пантелеев" провел в Японском море учения совместно с двумя корабельными противолодочными вертолетами Ка-27ПЛ, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по флоту Николай Воскресенский.

"Экипаж большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота "Адмирал Пантелеев" провел в Японском море совместные с корабельной авиационной группой тренировки. В ходе тренировок два корабельных противолодочных вертолёта Ка-27ПЛ были перебазированы с авиационной базы морской авиации ТОФ Николаевка на БПК", - говорится в сообщении.

Противолодочники вместе с авиационной группой отработали управление кораблем во время полетов палубного вертолета. Кроме того, Ка-27 отработали поиск подводной лодки условного противника и слежение за ней.