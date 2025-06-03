Корабль "Адмирал Пантелеев" провел учения с вертолетами в Японском море
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Большой противолодочный корабль Адмирал Пантелеев. Архивное фото.
Источник: © Фото : пресс-служба ВМФ
ВЛАДИВОСТОК, 22 июн - РИА Новости. Корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Пантелеев" провел в Японском море учения совместно с двумя корабельными противолодочными вертолетами Ка-27ПЛ, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по флоту Николай Воскресенский.
"Экипаж большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота "Адмирал Пантелеев" провел в Японском море совместные с корабельной авиационной группой тренировки. В ходе тренировок два корабельных противолодочных вертолёта Ка-27ПЛ были перебазированы с авиационной базы морской авиации ТОФ Николаевка на БПК", - говорится в сообщении.
Противолодочники вместе с авиационной группой отработали управление кораблем во время полетов палубного вертолета. Кроме того, Ка-27 отработали поиск подводной лодки условного противника и слежение за ней.
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22.06.2018
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