Три варианта корабля "Каракурт" представит завод "Пелла" на форуме "Армия-2018"

По данным предприятия, среди новых проектов будут спасательное судно, малый ракетный корабль и малый морской танкер проекта

ТАСС, 9 августа. Три экспортных варианта малого ракетного корабля проекта 22800Э "Каракурт-Э" представит "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018". Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

"В этом году в экспозиции ОАО "Пелла" будут представлены три новых перспективных проекта: спасательное судно проекта 02981Э (экспортный вариант), малый ракетный корабль проекта 22800Э "Каракурт-Э", малый морской танкер проекта 03184", - сообщили на заводе.

В пресс-службе "Пеллы" пояснили, что в экспортном виде корабль "Каракурт" "представлен тремя основными вариантами" водоизмещением 860, 870 и 900 тонн.

В частности, один из этих вариантов оснащен морским комплексом ПВО "Панцирь-МЕ", второй - зенитным ракетно-артиллерийским комплексом "Каштан-М", а третий - морским автоматизированным зенитным артиллерийским комплексом ближнего рубежа обороны "Пальма".

Отличаются представляемые варианты "Каракуртов" и силовыми установками: возможен вариант использования главных двигателей российского производства М-507Д-1 и М70ФРУ и зарубежных General Electric (GE LM1500) и MTU.

Другие проекты

Спасательное судно проекта 02981Э в том числе может обследовать подводные аварийные объекты с помощью дистанционно-управляемого подводного аппарата, поддерживать жизнедеятельность экипажа подводного аварийного объекта, лежащего на грунте, и выполнять работы по спасению экипажа аварийной подлодки с помощью автономного спасательного подводного аппарата "Бестер".

Также на стенде верфи будет представлен экспортный вариант патрульного катера проекта 03160Э и уже освоенная в серийном производстве линейка буксиров: начиная от самого маленького - компактного 20-метрового рейдового буксира до 48-метрового проекта ПС-45.

IV Международный военно-технический форум "Армия-2018" пройдет в парке "Патриот" с 21 по 26 августа.