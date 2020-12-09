«Черные вдовы» во флотском строю

МРК «Одинцово» – адекватный ответ на морскую активность НАТО

В последнее время участились случаи нарушения морских границ РФ кораблями стран НАТО. На Дальнем Востоке в заливе Петра Великого в российские территориальные воды вторгся американский эсминец «Джон Маккейн». Норвежский патрульный корабль KV Svalbard несколько раз нарушил нашу границу в районе Северного морского пути. А на Балтике почти на 10 километров зашел в наши территориальные воды ракетный эсминец ВМС США Ross. И это только малая часть подобных случаев. Что все это значит и чем может ответить на это Российская Федерация?

Если на Тихом океане и на севере натовцы проверяют нашу реакцию на провокации, то на Балтике, судя по всему, Пентагон приступил к реализации конкретного плана. О нем в натовских документах говорится как о необходимости подготовки прорыва пузырей запрета доступа A2/AD в Калининграде и Крыму (термин A2/AD как «российский пузырь» антидоступа запретной зоны ввел бывший верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе американский генерал Филипп Бридлав).

Грамотным асимметричным ответом на действия и планы НАТО у российских берегов является пополнение российского ВМФ новыми кораблями. 21 ноября в Балтийске состоялся торжественный ритуал первого подъема военно-морского флага Российской Федерации на новейшем малом ракетном корабле (МРК) «Одинцово». Приказом главнокомандующего ВМФ он включен в боевой состав Балтийского флота и будет нести службу в соединении ракетных кораблей и катеров Балтийской ВМБ. Экипаж МРК прошел комплексную подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ России в Санкт-Петербурге. При подготовке упор делался на освоение новых бортовых систем вооружения, для чего была разработана специальная программа. Малый ракетный корабль «Одинцово» проекта 22800 «Каракурт» (каракурт, иначе именуемый «черная вдова», – один из самых опасных пауков на планете) предназначен для ведения боевых действий в ближней морской зоне и участия в выполнении задач в мирное и военное время самостоятельно и во взаимодействии.

“ Боевой корабль проекта 22800 не имеет аналогов: размером с корвет, скорость – как у эсминца, огневая мощь – как у тяжелого крейсера, заметность – как у подводной лодки ”

МРК «Одинцово» – третий ракетный катер данного проекта, построенный на ленинградском судостроительном заводе «Пелла» по заказу Минобороны России. С декабря 2018 года на Балтике несет службу МРК «Мытищи». В октябре 2019-го в состав ВМФ был принят МРК «Советск». Ранее на производственных площадках ОАО «Пелла» были построены и официально вошли в состав ВМФ России три патрульных катера проекта 03160 «Раптор». Катер проекта 03160 предназначен для выполнения в светлое и темное время суток задач по доставке группы не более 20 человек с обеспечением максимально возможной быстроты при высадке и посадке, несения дежурства в назначенных районах, перехвата и задержания малых целей, участия в спасении людей в районах несения дежурства. Район плавания – прибрежная зона морей, проливы, устья рек в свободный ото льда навигационный период в светлое и темное время суток с удалением от пункта базирования до ста миль. На его вооружении дистанционно управляемый комплекс с гиростабилизированным оптико-электронным модулем (ГОЭМ), калибр – 14,5 миллиметра, два пулемета 6П41 «Печенег» калибра 7,62 миллиметра на вертлюжных установках.

Но вернемся к проекту 22800 «Каракурт». Он разработан в ЦМКБ «Алмаз» как адаптация к морским и океанским водам проекта 21361 «Буян-М» класса «река-море». Как отмечают специалисты, главное конструктивное отличие «Каракурта» от базового проекта «Буян-М» – морской корпус с осадкой четыре метра, он устойчивее для боевого применения, чем «буяновский» с осадкой 2,5 метра.

Это позволяет быстрее выводить на цель мощные ракеты и артустановки, не мешкать при сильном волнении моря. По правилам кораблестроения России платформа 22800 является универсальной, подходит для сторожевых и пограничных МРК, для малых противолодочных кораблей (МПК). Особенностью проекта является и практически полное импортозамещение. Для оснащения МРК проекта 22800 используется основное оборудование, серийно выпускаемое на российских предприятиях.

МРК «Одинцово» в отличие от своих предшественников оснащен зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М». До включения в состав ВМФ России МРК успешно выполнил программы заводских ходовых и государственных испытаний, в процессе которых проверялись все системы и вооружение корабля. В том числе экипаж МРК провел успешную стрельбу крылатой ракетой комплекса морского базирования «Калибр» по надводной цели в Белом море.

В настоящее время в работе у «Пеллы» на разных этапах строительства находятся еще четыре малых ракетных корабля проекта 22800. По плану к 2030 году на Северный, Тихоокеанский, Балтийский и Черноморский флоты поступят 23 «Каракурта».

Технические параметры МРК «Одинцово»: длина – 67 метров, ширина – 11 метров, водоизмещение – 870 тонн, скорость полного хода – около 30 узлов, дальность плавания – до 2500 миль, автономность – 15 суток, экипаж – 39 человек.

Основное вооружение МРК – противокорабельное. В его основе мощный ракетный комплекс «Калибр-НК» для уничтожения надводных и наземных целей на дистанциях 100–5000 километров. Эффективность этих ракет на практике подтвердили ракетные корабли Каспийской флотилии, нанеся массированный удар крылатыми ракетами комплекса «Калибр-НК» по целям позиций террористов в сирийских провинциях Ракка, Идлиб и Алеппо. Все цели на расстоянии 1500 километров были поражены с высокой точностью.

В перспективе с 2025 года основными противокорабельными ракетами на МРК станут гиперзвуковые «Цирконы», имеющие скорость 8 Махов. В радиусе «мертвой зоны» ракетного оружия на «Одинцово» применяются скорострельная крупнокалиберная универсальная установка АК-176МА, две пулеметные установки «Корд», а защиту с воздуха обеспечивает ракетно-пушечный зенитный комплекс «Панцирь-МЕ». В состав комплекса входят восемь пусковых контейнеров (32 ракеты находятся в подпалубном хранилище). В составе зенитной артиллерии также ПЗРК «Игла-С», «Верба» (боекомплект – 8 ЗУР).

Если сравнить вооружение МРК с американским крейсером типа «Тикондерога» (водоизмещение – 9800 тонн) с типовой загрузкой, то он несет на борту 26 крылатых ракет «Томагавк», способных поражать наземные и надводные цели на дистанциях до 2500 километров в зависимости от модификации. В свою очередь три «Каракурта», которые находятся в составе Балтийского флота, могут дать общий залп 24 высокоточными «Калибрами» (каждый с боевой частью весом до 400 килограммов) на сопоставимую дальность. Кстати, американский журнал The National Interest еще пять лет назад отмечал: «Корвет с восемью ракетами «Калибр-НК» на борту осуществляет более массивный удар, чем ныне выведенный из состава ВМС США фрегат типа «Оливер Хазард Пери», и уж точно обладает большей огневой мощью, чем любой из американских боевых кораблей прибрежной зоны».

По мнению директора Центра анализа стратегий и технологий Руслана Пухова, «новые ракетные системы наземного базирования в районе Калининграда, а также маленькие ракетные корабли должны взять под прицел практически все Балтийское море, но прежде всего ту военную инфраструктуру, которую НАТО строит в Прибалтике».

МРК «Одинцово» также оснащен современными комплексами управления, радиотехнического вооружения, радиосвязи, навигации, радиоэлектронной борьбы и противодействия, противодиверсионным вооружением, переносными зенитно-ракетными комплексами. На нем установлены РЛС общего обнаружения «Минерал-М», возможности которой чрезвычайно велики для корабля, чье водоизмещение недотягивает даже до тысячи тонн. Помимо обычных для РЛС такого типа задач – обнаружения и сопровождения надводных и воздушных целей, «Минерал-М» способен осуществлять:

– автоматизированный прием, обработку и отображение информации по надводной обстановке, поступающей от совместимых комплексов, размещенных на наземных средствах или кораблях тактической группы, от внешних источников (командных систем управления, выносных НП, размещенных на кораблях, вертолетах и других летательных аппаратах), используя внешние средства радиосвязи;

– прием, обработку и отображение информации по надводной обстановке, поступающей от корабельных источников информации: боевых информационно-управляющих систем, радиолокационных станций, навигационных станций, гидроакустических систем;

– управление совместными боевыми действиями кораблей тактической группы.

Иными словами, «Минерал-М» может получать и соответственно предоставлять информацию группировке разнородных сил, реализуя принцип «видит один – видят все», и способен выступить в роли координационного центра. Но и это еще не все достоинства данного комплекса. По утверждению специалистов, «Минерал-М» умеет работать не только в активном, но и в пассивном режиме, ничего не излучая самостоятельно, но обнаруживая и определяя местоположение неприятеля по его излучению. При этом в зависимости от диапазона излучения дальность обнаружения радиолокационных средств колеблется от 80 до 450 километров. В активном режиме РЛС «Минерал-М» способна давать загоризонтное целеуказание, дальность обнаружения цели размером с эсминец достигает 250 километров.

Конечно, следует отметить – загоризонтный режим работы РЛС реализуется далеко не всегда и зависит от состояния атмосферы. Но полезность этого режима для носителя дальнобойных противокорабельных ракет невозможно переоценить.

По мнению американского эксперта по российским вооруженным силам Майкла Кофмана, «Каракурты» способны угрожать большей части Европы крылатыми ракетами. Эксперт также считает, что корабли проекта «Каракурт» – это эффективная платформа для размещения противокорабельного оружия и сдерживания сил НАТО или США в случае конфликта.

С долей тревоги отзываются о российских МРК и обозреватели Forbes: «Возможности российского флота позволяют серьезно ограничить свободу действий США и НАТО и потребовать от американской оборонной промышленности внушительного повышения расходов». С точки зрения многих иностранных экспертов, ультрасовременный боевой корабль (проект 22800) не имеет аналогов: размером с корвет, скорость, как у эсминца, огневая мощь, как у тяжелого крейсера, заметность, как у подводной лодки. А немецкий журнал «Бильд» характеризует ракетный катер проекта 22800 как «маленький, но очень эффективный и, как паук-каракурт в случае крайней необходимости, смертельно опасный».

Опасный – для потенциальных противников Российской Федерации.

Валерий Громак, капитан 1-го ранга

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 47 (860) за 8 декабря 2020 года