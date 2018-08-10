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10.08.2018
РИА Новости

Корпус атомного ледокола "Урал" планируют спустить на воду в мае 2019 года

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Атомный ледокол. Архивное фото
Атомный ледокол. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг - РИА Новости. Корпус нового российского атомного ледокола "Урал" проекта 22220 планируется спустить на воду на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге в мае 2019 года.

"Корпус "Урала" планируется спустить на воду в конце мая 2019 года", - сообщили РИА Новости в пресс-службе завода.

Сейчас на Балтийском заводе по контракту с госкорпорацией "Росатом" идет строительство трех самых мощных российских универсальных атомных ледоколов проекта 22220. Головной ледокол "Арктика" и первый серийный ледокол "Сибирь" ранее были спущены на воду, второй серийный атомоход "Урал" пока находится на стапелях. Плановый срок сдачи "Арктики" - середина 2019 года, "Сибири" - ноябрь 2020-го, "Урала" - ноябрь 2021-го.

Атомоходы проекта 22220 нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

09.08.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Продукция
ЛК-60Я
Компании
Балтийский завод
ГАЗ Группа
Росатом
Проекты
2020-й год
Арктика
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