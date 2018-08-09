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09.08.2018
Интерфакс-АВН

Замминистра обороны РФ Шевцова обсудила с руководящим составом финансовой службы оптимизацию финансирования войск - газета ВС России

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Татьяна Шевцова
Татьяна Шевцова.
Источник: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Изменения будут направлены на расширение полномочий распорядителя бюджетных средств головных управлений финансового обеспечения - Шевцова

Москва. 8 августа. ИНТЕРФАКС - Замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова провела выездное совещание с руководящим составом финансово-экономической службы, сообщает газета Вооруженных сил России "Красная звезда".

"Участники совещания обсудили текущие вопросы финансового обеспечения войск, а также рассмотрели направления оптимизации системы финансового обеспечения Вооружённых Сил РФ. На совещании были заслушаны доклады руководителей головных управлений финансового обеспечения, представителей департаментов финансово-экономического блока, Единого расчётного центра, отдела планирования финансового обеспечения мобилизационного развёртывания", - отмечается в сообщении.

Особое внимание на совещании было уделено вопросам реализации планирующих документов по оптимизации ведомственной системы финансового обеспечения ВС РФ, говорится в материале издания.

"По словам Татьяны Шевцовой, изменения будут направлены на расширение полномочий распорядителя бюджетных средств головных управлений финансового обеспечения, повышение качества планирования бюджетных ассигнований и ведения бюджетного учёта", - говорится в материале "Красной звезды".

08.08.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шевцова Татьяна
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