Войти
09.08.2018
ТАСС

США не комментируют намерение Турции обратиться в арбитраж по поводу ситуации с F-35

406
0
0
Истребитель Lockheed Martin F-35А Lightning II
Первый построенный для Турции истребитель Lockheed Martin F-35А Lightning II (серийный номер АТ-01, номер ВВС США 15-5219, турецкий военный номер 18-0001) на церемониии официальной передачи ВВС Турции на предприятии корпорации Lockheed Martin в Форт-Уорт. 21.06.2018. Слева от самолета выложена управляемая авиационная бомба Boeing JDAM, а справа - турецкая авиационная крылатая ракета SOM-J.
Источник: Lockheed Martin

Администрация США находится в курсе намерений турецкого правительства обратиться в международный арбитраж в случае отказа Вашингтона от поставок Анкаре истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, но не дает публичных оценок этим планам. Об этом сообщил во вторник корреспонденту ТАСС представитель Госдепартамента США.

"Нам известно о сообщениях прессы о том, что Турция может рассмотреть вариант международного арбитража, если поставки F-35 будут приостановлены в рамках рассматриваемого в настоящее время законодательства США. Мы направляем вас к правительству Турции за дальнейшими комментариями по этому делу", - заявил сотрудник внешнеполитического ведомства США.

Принятый Сенатом и Палатой представителей Конгресса США, но еще не подписанный президентом Дональдом Трампом законопроект о расходах на оборону на 2019 финансовый год содержит в том числе положение о "введении запрета на поставку самолетов F-35 в Турцию до получения доклада" о двусторонних отношениях, влиянии на них планируемого приобретения у Москвы зенитных ракетных систем С-400 Анкарой, а также о последствиях для военно-промышленного комплекса Вашингтона в случае исключения последней из программы международных поставок истребителей- бомбардировщиков пятого поколения.

Данный документ должен быть предоставлен Пентагоном законодателям в течение 90 дней после того, как бюджет вступит в силу. Предполагается, что после направления этого отчета на Капитолийский холм поставки F-35 Турции будут возобновлены.

Между тем, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил 29 июля, что Анкара обратится в Международный арбитражный суд, если Вашингтон откажется от передачи ей приобретенных F-35.

08.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
С-400 Триумф
Персоны
Трамп Дональд
Эрдоган Реджеп
Похожие новости
30.07.2018
F-35 попали под С-400
03.07.2018
Интересы оборонной промышленности России и США пересеклись в Турции
01.08.2018
Игра за кулисами: зачем Эрдогану российские ракеты
26.07.2018
США "заморозили" турецкие F-35
26.07.2018
США будут наказывать не всех партнеров России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.08 17:09
  • 29
Т-72Б3 2016 года выглядит убого по сравнению с "Белым орлом" и Т-90С Ирака
  • 09.08 15:33
  • 56
УВЗ готовит массовые увольнения?
  • 09.08 15:03
  • 2
В Израиле объяснили, как поставка С-300 в Сирию отразится на отношениях с Россией
  • 09.08 14:44
  • 2
Американский генерал усомнился в мощи российского оружия
  • 09.08 14:25
  • 1
Названы сроки первого полета модернизированного Ту-22М3М
  • 09.08 14:20
  • 2
В Киеве рассказали о поставках оружия Грузии в 2008 году
  • 09.08 14:05
  • 41
МО Индии: Русские, работайте над FGFA сами, а мы вернёмся на конечном этапе
  • 09.08 14:03
  • 32
ВДВ способны в короткие сроки осуществить перегруппировку и развертывание на любом стратегическом направлении
  • 09.08 13:39
  • 3
Почему Россия не обанкротится, перевооружая свою армию
  • 09.08 12:39
  • 2
В США назвали "фейковое" оружие России
  • 09.08 12:37
  • 11
ОАК анонсирует скорые поставки авиации ВМФ модернизированных МиГ-29К
  • 09.08 12:26
  • 4076
Оценка Советского периода в истории России.
  • 09.08 12:21
  • 1
Подумал, что началась война
  • 09.08 12:01
  • 2
Видео: Можно ли уничтожить автомобиль при помощи ВОГ-25
  • 09.08 11:14
  • 8
Малайзия пожаловалась на небоеготовность Су-30МКМ