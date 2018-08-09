США не комментируют намерение Турции обратиться в арбитраж по поводу ситуации с F-35

Первый построенный для Турции истребитель Lockheed Martin F-35А Lightning II (серийный номер АТ-01, номер ВВС США 15-5219, турецкий военный номер 18-0001) на церемониии официальной передачи ВВС Турции на предприятии корпорации Lockheed Martin в Форт-Уорт. 21.06.2018. Слева от самолета выложена управляемая авиационная бомба Boeing JDAM, а справа - турецкая авиационная крылатая ракета SOM-J.

Администрация США находится в курсе намерений турецкого правительства обратиться в международный арбитраж в случае отказа Вашингтона от поставок Анкаре истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, но не дает публичных оценок этим планам. Об этом сообщил во вторник корреспонденту ТАСС представитель Госдепартамента США.

"Нам известно о сообщениях прессы о том, что Турция может рассмотреть вариант международного арбитража, если поставки F-35 будут приостановлены в рамках рассматриваемого в настоящее время законодательства США. Мы направляем вас к правительству Турции за дальнейшими комментариями по этому делу", - заявил сотрудник внешнеполитического ведомства США.

Принятый Сенатом и Палатой представителей Конгресса США, но еще не подписанный президентом Дональдом Трампом законопроект о расходах на оборону на 2019 финансовый год содержит в том числе положение о "введении запрета на поставку самолетов F-35 в Турцию до получения доклада" о двусторонних отношениях, влиянии на них планируемого приобретения у Москвы зенитных ракетных систем С-400 Анкарой, а также о последствиях для военно-промышленного комплекса Вашингтона в случае исключения последней из программы международных поставок истребителей- бомбардировщиков пятого поколения.

Данный документ должен быть предоставлен Пентагоном законодателям в течение 90 дней после того, как бюджет вступит в силу. Предполагается, что после направления этого отчета на Капитолийский холм поставки F-35 Турции будут возобновлены.

Между тем, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил 29 июля, что Анкара обратится в Международный арбитражный суд, если Вашингтон откажется от передачи ей приобретенных F-35.