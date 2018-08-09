Войти
09.08.2018
РИА Новости

Около 7,5 тысячи контрактников поступили на службу в войска ЮВО в 2018 году

395
0
0
Шевроны вооруженных сил Российской Федерации. Архивное фото
Шевроны вооруженных сил Российской Федерации. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Николай Журавлев

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 авг - РИА Новости. Около 7,5 тысячи военнослужащих по контракту пополнили войска Южного военного округа (ЮВО) в 2018 году, сообщил журналистам командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников.

"В текущем году в войска округа поступили на военную службу по контракту около 7,5 тысячи человек, в том числе около 1,4 тысячи в июле текущего года", - сказал Дворников.

Отмечается, что более двух тысяч военнослужащих заключили контракт на этапе прохождения военной службы по призыву.

По его словам, в итоге укомплектованность соединений и воинских частей ЮВО военнослужащими по контракту поддерживается на уровне свыше 99%, что позволяет проводить занятия по боевой готовности в составе штатных подразделения и в настоящее время в полном объеме выполнять задачи боевого слаживания рот, батарей и им равных подразделений.

Всего в текущем году планируется отобрать на военную службу по контракту в войска ЮВО более 14,5 тысячи военнослужащих.

08.08.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
09.08.2018
Робот-сапер "Кобра-1600" впервые поступил по гособоронзаказу в инженерную бригаду ЦВО
09.08.2018
Команда Китая победила в марш-броске на Эльбрус
09.08.2018
08.08.08: потери пятидневной войны России-Грузии привели к реформе армии
09.08.2018
Стрельба без промахов и марш-бросок: россияне победили в эстафете "Десантного взвода"
09.08.2018
"Искандер-М" выполнили электронные пуски по условным целям в горах Кавказа
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.08 17:09
  • 29
Т-72Б3 2016 года выглядит убого по сравнению с "Белым орлом" и Т-90С Ирака
  • 09.08 15:33
  • 56
УВЗ готовит массовые увольнения?
  • 09.08 15:03
  • 2
В Израиле объяснили, как поставка С-300 в Сирию отразится на отношениях с Россией
  • 09.08 14:44
  • 2
Американский генерал усомнился в мощи российского оружия
  • 09.08 14:25
  • 1
Названы сроки первого полета модернизированного Ту-22М3М
  • 09.08 14:20
  • 2
В Киеве рассказали о поставках оружия Грузии в 2008 году
  • 09.08 14:05
  • 41
МО Индии: Русские, работайте над FGFA сами, а мы вернёмся на конечном этапе
  • 09.08 14:03
  • 32
ВДВ способны в короткие сроки осуществить перегруппировку и развертывание на любом стратегическом направлении
  • 09.08 13:39
  • 3
Почему Россия не обанкротится, перевооружая свою армию
  • 09.08 12:39
  • 2
В США назвали "фейковое" оружие России
  • 09.08 12:37
  • 11
ОАК анонсирует скорые поставки авиации ВМФ модернизированных МиГ-29К
  • 09.08 12:26
  • 4076
Оценка Советского периода в истории России.
  • 09.08 12:21
  • 1
Подумал, что началась война
  • 09.08 12:01
  • 2
Видео: Можно ли уничтожить автомобиль при помощи ВОГ-25
  • 09.08 11:14
  • 8
Малайзия пожаловалась на небоеготовность Су-30МКМ