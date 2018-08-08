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08.08.2018
ТАСС

Черноморский флот начал учения по поиску мин и подлодок "противника" у берегов Абхазии

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Китайская 122-мм самоходная гаубица PPL-09
Китайская 122-мм самоходная гаубица PPL-09 во время международных антитеррористических учений ШОС "Мирная миссия — 2016".
Источник: Sputnik/ Табылды Кадырбеков

Также экипажи противолодочных кораблей проведут стрельбы по воздушным и морским целям

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 августа. /ТАСС/. Авиация и корабли Черноморского флота приступили к поиску мин и подлодок условного противника на учениях в морской зоне Абхазии. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"Соединение кораблей охраны водного района приступило к проведению совместных с морской авиацией тактического учения по ведению поисковых противолодочных и противоминных действий в Абхазии", - сказал Астафьев.

Среди задач корабельной группы в составе малых противолодочных кораблей "Поворино" и "Касимов", морского тральщика "Вице-адмирал Захарьин" при поддержке звена бомбардировщиков Су-24МР, самолета Бе-12 и вертолета Ка-27 - поиск подводных лодок условного противника и противокорабельных мин в зоне предполагаемой высадки морского десанта Черноморского флота на необорудованные участки побережья в Абхазии.

Также экипажи противолодочных кораблей проведут стрельбы по воздушным и морским целям и выполнят совместную постановку ложных целей при отражении атак средств воздушного нападения.

Учения проводятся в едином тактическом замысле маневров 49-й общевойсковой армии ЮВО в причерноморской зоне ответственности военного округа, стартовавших в начале августа.

07.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Абхазия
Продукция
Бе-12
Ка-27
Су-24
Су-24М
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
ЧФ
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