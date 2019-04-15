Черное море: к чему готовятся корабли России и НАТО

Корабли ЧФ провели боевую тренировку во время учений НАТО

Россия и страны НАТО одновременно провели в Черном море боевые учения. Корабли Черноморского флота отработали выход БТР для высадки десанта на незнакомый участок побережья. В учениях "Морской щит - 2019", которые НАТО проводит совместно с Украиной, принимают участие порядка 20 военных кораблей и около 2,2 тыс. военнослужащих из Болгарии, Канады, Греции, Нидерландов и Турции.

Корабли Черноморского флота провели боевую тренировку в Черном море одновременно с учениями НАТО Sea Shield ("Морской щит - 2019") в этом же регионе, сообщили в пресс-службе ЧФ РФ.

Отряд российских кораблей выдвинулся в западные районы Черного моря, где осуществлял контроль и мониторинг подводной, надводной и воздушной обстановки в секторе, передает ФАН.

Группа кораблей флота была усилена большим ракетным катером "Шуя", малым ракетным катером "Р-60" и малым противолодочным кораблем "Суздалец". В отряд также вошел противодиверсионный катер "Кинель".

"Подразделения морской пехоты произвели погрузку бронетранспортеров и личного состава на большой десантный корабль "Азов", выполнили переход в район, где отработали выход БТР на плав для высадки десанта на незнакомый участок побережья", - рассказали также в пресс-службе ЧФ РФ.

За день до этого расчеты противовоздушной обороны патрульного корабля "Дмитрий Рогачев" провели учение по противодействию средствам воздушного нападения, обнаружив, взяв на сопровождение и отработав условное поражение низколетящей воздушной цели.

Также накануне более 30 самолетов и вертолетов морской авиации ЧФ РФ подняли по учебной тревоге. Учебная тревога проводилась в рамках проверки за зимний период обучения, передает НСН.

"В ходе проверки экипажи самолетов отработали мероприятия по выводу сил из-под удара условного противника с дальнейшим перебазированием авиации на запасные аэродромы",

- сообщили в ЧФ.

Летчики провели учебный воздушный бой на ближних и дальних дистанциях, а также выполнили фигуры высшего пилотажа. В учениях приняли участие самолеты-разведчики Су-24МР и фронтовые бомбардировщики Су-24М, многоцелевые истребители Су-30СМ, противолодочные самолеты-амфибии Бе-12 и транспортные Ан-26, а также вертолеты Ми-8 и Ка-27.

Неделей ранее в Черном море стартовали совместные учения НАТО и Украины "Морской щит - 2019". В них принимают участие порядка 20 военных кораблей и около 2,2 тыс. военнослужащих из Болгарии, Канады, Греции, Нидерландов и Турции, передает RT.

Накануне начала маневров по итогам саммита НАТО организацией было принято решение нарастить активность в Черноморском регионе и укрепить сотрудничество с Украиной и Грузией.

"Мы согласовали пакет мер, чтобы улучшить нашу осведомленность о ситуации, увеличить нашу поддержку Украине и Грузии в таких сферах, как обучение морских сил и береговой охраны, а также заходы в порты, учения и обмен информацией", - сказал генсек Альянса Йенс Столтенберг.

В начале нынешнего месяца на заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.

Сенаторы отметили, что в него могут быть вовлечены и страны НАТО. Документ СФ о деструктивной политике Североатлантического альянса приурочен к 70-й годовщине со дня образования организации.

"Прохождение украинских кораблей через Керченский пролив - это не вопрос соотношения сил или присутствия НАТО в Черноморском регионе,

а исключительно проблема соблюдения украинской стороной установленных процедур, которые ей хорошо известны и успешно использовались ею до ноября 2018 года", - указали в заявлении верхней палаты парламента.

Сенаторы указали на то, что после усиления активности в ранее спокойном Балтийском регионе НАТО теперь наращивает военное присутствие и в Черноморском регионе.

В Совфеде обвинили НАТО в поддержке Грузии во время ее конфликта с самопровозглашенными республиками Южная Осетия и республикой Абхазия в августе 2008 года, а также Украины в ее незаконном вторжении в территориальные воды России в Керченском проливе 25 ноября прошлого года. В СФ уверены: таким образом альянс поощряет руководство этих двух стран, "уверенное в своей безнаказанности, на новые авантюры".

По мнению парламентариев, в условиях обострившейся ситуации на международной арене улучшить отношения между военными и политиками РФ и альянса мог бы диалог двух сторон. Сенаторы посетовали на то, что существовавшие ранее форматы и каналы общения в одностороннем порядке были свернуты НАТО.

Рафаэль Фахрутдинов