ВВС Кот-д'Ивуара получили самолеты Ан-26Б

ЦАМТО, 3 августа. Военно-воздушные силы Кот-д'Ивуара приняли на вооружение два недавно поставленных транспортных самолета Ан-26Б.

Как сообщает Defenceweb.co.za, два ранее эксплуатировавшихся болгарской авиакомпанией самолета Ан-26 прибыли в аэропорт "Абиджан Порт-Буэ" (Abidjan Port Bouet) через Тунис. Самолет, получивший обозначение TU-VMA (ранее LZ-ABJ, б/н 9608) прибыл из Софии 19 июля, а TU-VMB (ранее LZ-ABR, б/н 13905) – 23 июля.

Кот-д'Ивуар обладает небольшими Военно-воздушными силами, в боевой состав которых входят около полудюжины самолетов "Альфа Джет", один Ан-12, один вертолет Ми-24, три SA-365 "Дофин" несколько SA-330L "Пума" и "Алуэтт-3".

Как сообщал ЦАМТО, согласно отчету Болгарии в Регистр обычных вооружений ООН, в 2017 году Вооруженным силам Кот-д'Ивуара также были поставлены три ударных вертолета Ми-24. В апреле этого года компания PT Dirgantara Indonesia (PTDI) подписала рамочное соглашение по поставке ВВС Кот-д'Ивуара одного военно-транспортного самолета CN-235-220. Контракт предполагается заключить в августе.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), с 2011 года Кот-д'Ивуар получил небольшое количество ВиВТ, включая патрульный корабль "Предейтор" из Китая, три патрульных катера RPB-33 из Франции и четыре бронемашины AT-105 "Саксон" для применения в операциях ООН в Мали.

Большая часть ВВС Кот-д'Ивуара была уничтожена во время французского авиаудара в ноябре 2004 года. Предполагается, что было потеряно семь самолетов. Последующие конфликты и гражданская война в 2011 году отрицательно повлияли на боеспособность ВВС страны.