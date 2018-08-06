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06.08.2018
ТАСС

За полгода прокуроры пресекли убыточные сделки в гособоронзаказе на 4 млрд руб.

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Юрий Чайка
Юрий Чайка.
Источник: © Михаил Метцель/ТАСС

Также вскрыты многочисленные нарушения закона по защите прав государства на результаты интеллектуальной деятельности военного и специального назначения, указал генпрокурор Юрий Чайка

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Российские прокуроры за шесть месяцев нынешнего года предотвратили заведомо убыточные сделки в сфере гособоронзаказа на 4 млрд рублей.

Как сообщил генпрокурор РФ Юрий Чайка на расширенной коллегии по итогам работы в первом полугодии, в центре внимания территориальных и военных прокуроров оставались вопросы исполнения законодательства при реализации государственного оборонного заказа. "Вскрыты многочисленные нарушения закона по защите прав государства на результаты интеллектуальной деятельности военного и специального назначения, пресечены факты заведомо убыточных сделок с активами промышленных предприятий в отрасли на сумму 4 млрд рублей", - сказал он.

03.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Проекты
Гособоронзаказ
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