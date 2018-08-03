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03.08.2018
ТАСС

Военные прокуроры РФ возместили ущерб бюджету на 3,9 млрд рублей в 2018 году

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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с высшими офицерами и прокурорами. 31 мая 2018
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с высшими офицерами и прокурорами. 31 мая 2018.
Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Отмечается, что основные усилия прокуроров были направлены на обеспечение исполнения законов в войсках и воинских формированиях

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Военные прокуроры России в 2018 году возместили ущерб бюджету на 3,9 млрд рублей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП), где под председательством главного военного прокурора РФ Валерия Петрова прошло заседание коллегии ГВП по итогам работы в первом полугодии.

"По результатам прокурорских проверок возбуждено свыше 2,6 тыс. уголовных дел. Средствами прокурорского надзора возмещен ущерб на сумму 4,2 млрд рублей, в том числе 3,9 млрд. рублей возмещено государству", - отметили в ГВП.

Основные усилия военных прокуроров были направлены на обеспечение исполнения законов в войсках и воинских формированиях, в том числе при проведении мероприятий, связанных с выполнением задач по противодействию международному терроризму, реализации гособоронзаказа и программы вооружения по модернизации армии и флота, а также расходовании выделенных для этих целей бюджетных средств.

Оценивая состояние преступности в Вооруженных силах РФ, других войсках, воинских формированиях и органах, руководитель ГВП отметил, что при практически неизменном ее уровне сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, а также преступлений против военной службы.

Также в пресс-службе добавили, что военные прокуроры в первом полугодии 2018 года защитили социальные права почти 600 тыс. человек. 

"Продолжают оставаться в зоне нашего особого внимания защита трудовых прав граждан, военнослужащих и членов их семей, пенсионное, жилищное и иное обеспечение", - цитирует пресс-служба главного военного прокурора.

При осуществлении надзора за исполнением федерального законодательства военными прокурорами было выявлено 228 тыс. нарушений законов, восстановлены права 589 тыс. военнослужащих, членов их семей и других граждан, по протестам прокуроров отменено и изменено 9,9 тыс. незаконных правовых актов. Предостережены о недопустимости нарушения закона 5,9 тыс. должностных лиц. "В частности, благодаря вмешательству военных прокуроров за 6 месяцев этого года работникам предприятий выплачено более 1,4 млрд рублей задержанной заработной платы, свыше 200 работодателей привлечены к административной ответственности, возбуждено 33 уголовных дела", - отметили в ГВП.

Во втором полугодии военные прокуроры примут дополнительные меры по повышению эффективности надзора за исполнением законодательства в оборонно-промышленном комплексе, в том числе при капитальном строительстве объектов военной инфраструктуры и целевом использовании выделенных на эти цели бюджетных ассигнований, а также по пожарной безопасности в воинских частях и военных городках. Военным прокурорам также поставлены конкретные задачи по надзору за обеспечением безопасных условий военной службы, соблюдением прав и социальных гарантий военнослужащих и других граждан.

02.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Гособоронзаказ
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