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31.07.2018
Военное обозрение

Борисов: Россия будет строить боевые экранопланы

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Вице-премьер РФ Юрий Борисов, курирующий в правительстве вопросы военно-промышленного комплекса, заявил, что Россия не оставила попыток вооружить свою армию боевыми экранопланами. В ходе встречи с журналистами, Борисов сообщил, что в принятой государственной программе вооружения на 2018 - 2027 года запланирована опытно-конструкторская работа под шифром "Орлан", предусматривающая строительство опытного образца экраноплана.

https://www.muhendisbeyinler.net/

В своем выступлении Борисов не стал углубляться в тактико-технические данные нового экраноплана, но сообщил, что основным вооружением новой машины станет ракетное. Кроме того, Борисов заявил, что основным местом "службы" боевой машины станет российская Арктика, а конкретнее - Северный морской путь, где не сильно развита инфраструктура, и новому экраноплану будет "по плечу" закрыть эти районы. Кроме этого экраноплан может применяться как патрульное или спасательное средство. В дальнейшем предполагается использование экранопланов и на внутренних морях: Черном и Каспийском.

Напоминаем, что экраноплан — высокоскоростное многорежимное судно, которое в своем основном эксплуатационном режиме совершает полет с использованием экранного эффекта над водной или иной поверхностью без постоянного контакта с ней. В СССР в 20 веке разрабатывались две модели военных экранопланов: "Орленок" для транспортировки войск и ударный экраноплан "Лунь", вооруженный крылатыми ракетами. Проекты пришлось закрыть в виду нехватки финансирования.

30.07.2018
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принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Система наблюдения "Ратник"
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Арктика
Экраноплан
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