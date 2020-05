«Морской монстр»: в США отметили новую российскую технику

СМИ США нашли в России нового «морского монстра»

Американские СМИ назвали «морским монстром» создаваемый в России тяжелый аварийно-спасательный экраноплан «Чайка» А-050, который планируется ввести в эксплуатацию уже в текущем году. По мнению экспертов, "Чайку" могут использовать для освоения Арктики. Официально эта техника нужна, чтобы патрулировать Черное и Каспийское моря, а также охранять Северный морской путь.

Тяжелый аварийно-спасательный экраноплан «Чайка» А-050, который сейчас создается в России, станет настоящим «морским монстром», пишет американское издание We Are the Mighty.

По информации журналистов, судно на динамической воздушной подушке планируют ввести в эксплуатацию уже в текущем году. В издании обратили внимание, что в свое время большое значение экранопланам придавал СССР. Это было связано с их универсальным сочетанием функций самолетов и кораблей. А-050 станет развитием экспериментального «Каспийского монстра», который был основой советского экраноплана-ракетоносца «Лунь».

Сегодня из новейших материалов разрабатываются экранопланы нового поколения. А-050, согласно информации из публикации, будет весить примерно 50 т и сможет принять на борт сотню военных или 9 т груза.

За счет авиадвигателей судно может перемещаться со скоростью до 450 км/ч по воде, по ледяной поверхности и ровной степи.

Экраноплан представляет собой высокоскоростное транспортное средство. Оно передвигается за счет действия аэродинамического экрана, то есть благодаря нагнетанию набегающих потоков воздуха. По международной классификации экраноплан относят к морским судам.

Самые известные и успешные советские экранопланы - проекты "Лунь" и "Орленок". «Лунь» был малозаметен для радаров, мог разгоняться до 500 км/ч и нести на вооружении противокорабельные ракеты. "Орленок" по размерам был меньше. Он вмещал до 150 солдат и несколько боевых машин пехоты (БМП).

Как рассказывал РИА «Новости» председатель совета директоров ЦКБ по судам на подводных крыльях имени Алексеева Георгий Анцев, экраноплан «Чайка" может стать универсальной транспортной системой, базирующейся на воде, на берегах с небольшим уклоном и даже на аэродромах.

"Он может иметь хорошую амфибийность и выходить на берег с уклоном до 5%, а также на внеэкранных режимах перелетать как самолет, чтобы базироваться на аэродромах. Туда возможно установить шасси", - отметил Анцев. Он напомнил, что масса такого экраноплана - 54 т, 15 из которых - полезная нагрузка. "Чайка" может летать на расстояния до 3 тыс. км.

Анцев уточнил, что предприятие не будет создавать экраноплан "в железе", пока не решится вопрос с финансированием. Вместо этого разработчики представят полунатурную модель. В ней можно задавать любые параметры маршрута: начальную и конечную точки, время суток, погодные условия - а также смотреть, как "Чайка" справится именно с поставленными задачами.

По мнению разработчиков, "Чайка" может быть использована для освоения Арктики, поскольку экраноплан гораздо меньше зависит от погоды, чем вертолеты.

Кроме того, при помощи этой техники можно будет проводить спасательные операции и доставлять специалистов на шельфовые месторождения.

Глава Минпромторга Денис Мантуров на международной выставке «Гидроавиасалон-2018» в сентябре 2018 года заявил, что Минобороны России в рамках Госпрограммы вооружений-2027 (ГПВ-2027) разрабатывает экраноплан, на борту которого будут размещены ракеты. По словам Мантурова, экраноплан планируют использовать, чтобы патрулировать Черное и Каспийское моря, а также охранять Северный морской путь. Особенностью этой техники будет то, что на ее борту разместят ракетное вооружение, пояснил министр.

Эксперты называют экраноплан эффективным оружием, которое не смогут засечь радары противника, обратил внимание глава Минпромторга.

Незадолго до этого вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что вооруженный ракетами опытный образец экраноплана «Орлан» будет создан в России в рамках госпрограммы вооружения до 2027 года.

Он также отмечал, что экраноплан будет охранять Северный морской путь. «Он может барражировать, закрывать эти районы. Внутренние моря тоже: Каспий, Черное море», - обратил внимание Борисов. По его словам, экраноплан также могут использовать для спасения экипажей кораблей.

