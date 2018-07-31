ЦАМТО, 30 июля. На полигоне Алабино в рамках АрМИ-2018 29 июля прошел второй соревновательный день международного конкурса "Танковый биатлон", в котором приняли участие танковые экипажи из Вьетнама, Киргизии, Армении, Мьянмы, Таджикистана, Сирии, Беларуси, Сербии, Ирана и России.

Накануне лидерами первого дня соревнований в конкурсе стали танкисты из Китая и Азербайджана. Танкисты НОАК обошли Казахстан, Уганду и Кувейт, а Азербайджан оказался успешнее Индии, Зимбабве и ЮАР.

Во второй соревновательный день в первом заезде дня, по предварительным итогам, победу одержала команда Армении, второе место заняли танкисты Киргизии, третье – экипаж Мьянмы, на четвертом месте оказалась сборная Вьетнама. Примечательно, что танкисты Вьетнама и Мьянмы впервые в истории международных армейских игр приняли участие в танковом биатлоне и, несмотря на это, продемонстрировали неплохие результаты.

Дебютантами конкурса "Танковый биатлон" стали также танкисты из Сирийской Арабской Республики, обладающие, пожалуй, самым большим боевым опытом на АрМИ-2018. Накануне соревнований российские коллеги помогали сирийцам подготовиться и разобраться с правилами конкурса. По предварительным итогам второго заезда дня экипаж Сирии занял второе место, уступив танкистам Республики Беларусь, на третьем месте экипаж из Таджикистана.

Танковый экипаж России 29 июля впервые с начала конкурса вышел на полигон. В третьем заезде дня российский экипаж, возглавляемый старшим сержантом Саяном Самбуевым, в составе наводчика-оператора сержанта Владислава Реймера и механика-водителя Михаила Криводонова, выступил против команд Ирана и Сербии. По предварительным итогам, российский экипаж занял первое место, на втором месте сербские танкисты, на третьем – иранский экипаж.

В конкурсе "Танковый биатлон" по итогам пяти заездов, экипаж России показал лучшее время прохождения трассы.

"Танковый биатлон" в рамках Армейских международных игр проходит на полигоне Алабино с 28 июля по 11 августа, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.