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27.07.2018
РИА Новости

Минобороны закупит 45 подводных аппаратов "Марлин-350"

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Телеуправляемый подводный аппарат Марлин-350. Архивное фото
Телеуправляемый подводный аппарат Марлин-350. Архивное фото.
Источник: © Фото : предоставлено компанией "Тетис Про"

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Министерство обороны России проводит тендер на поставку телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов "Марлин-350", которые предназначены для поиска и обследования аварийных подводных лодок на глубинах до 350 метров, следует из материалов на портале госзакупок.

Согласно заявке, до 31 марта 2019 года нужно поставить 16 комплектов, до 10 ноября 2019 года - 15, до 10 ноября 2020 года - 14. Поставщика планируется выбрать 16 августа по итогам закрытого аукциона. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 603,7 миллиона рублей.

Данные аппараты разработаны и серийно производятся российской компанией "Тетис Про". "Марлин-350" предназначен для проведения поиска подводных объектов и выполнения осмотровых и обследовательских работ под водой в прибрежных морских или внутренних водах.

По оценке военных, основным достоинством "Марлин-350" является его высокая мобильность, которая во многом достигается возможностью использовать этот аппарат с борта судна любого типа.

26.07.2018
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Тетис Про АО
Проекты
2020-й год
НПА
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