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В состав ВМФ России в 2020 году поступят 14 подводных аппаратов «Марлин-350»

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Как сообщил 30 марта 2020 года Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, до конца 2020 года в состав службы поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ Российской Федерации поступят 14 телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов "Марлин-350".

Телеуправляемый необитаемый подводный аппарат "Марлин-350" (с) АО "Тетис Про"

Планируется, что до конца 2020 года служба поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ России получит в свой состав еще 14 телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов ТНПА "Марлин-350", предназначенных для выполнения широкого спектра поисково-спасательных задач. Об этом было доложено главнокомандующему ВМФ России адмиралу Николаю Евменову на рабочем совещании в Адмиралтействе, где обсуждались вопросы развития поисково-спасательных средств ВМФ.

На настоящий момент времени в частях и на спасательных судах флотов ВМФ России находится 43 единицы подводных аппаратов "Марлин-350". В частности, телеуправляемые необитаемые подводные аппараты ТНПА "Марлин-350" входят в состав штатных поисково-спасательных средств новейших спасательных буксиров типа "Профессор Николай Муру".

До конца 2020 года в рамках контракта с Минобороны РФ в ВМФ поступит еще 14 единиц ТНПА "Марлин-350", произведенных российской кампанией "Тетис Про". Общая численность ТНПА "Марлин-350" в частях и на спасательных судах ВМФ до конца 2020 года составит 57 единиц.

Телеуправляемые необитаемые подводные аппараты ТНПА "Марлин-350" предназначены для проведения поиска аварийных подводных лодок и других объектов с последующим проведением осмотровых и обследовательских работ под водой в прибрежных морских районах или внутренних водах. Оснащение аппаратами типа "Марлин-350" поисково-спасательных сил производится в рамках деятельности Главного командования ВМФ по внедрению роботизированных спасательных технологий для снижения риска подводных работ с привлечением водолазных специалистов.

Аппараты такого класса ВМФ России планирует использовать в поисково-спасательных операциях, в частности, для поиска и осмотра аварийных подводных лодок, а также для отработки задач оказания помощи аварийной подводной лодке в ходе поисково-спасательных учений.

ТНПА "Марлин-350" может применяться для установки гидроакустических маркеров и подъема предметов, захваченных манипулятором.

ТНПА "Марлин-350" оборудован шестью движителями, из которых четыре горизонтальные двигателя расположены по векторной схеме. Благодаря техническому решению построения системы управления, а также применению современной элементной базы, "Марлин-350" позволяет обеспечить высокую точность и скорость отработки движителями сигналов управления (изменения скорости вращения, реверс), что соответствует самым высоким требованиям к поисково-спасательным средствам нового поколения.

Отличительной особенностью ТНПА "Марлин-350" являются его мобильность и маневренность. Это быстро развертываемая, простая в эксплуатации система, что немаловажно при жестких нормативах поисково-спасательных работ, проводимых поисково-спасательными силами ВМФ.

Для связи подводного аппарата и надводного модуля применяется тонкий, гибкий оптоэлектрический кабель с низким сопротивлением движению и близкой к нулевой плавучести. Система передачи данных построена таким образом, что позволяет подключать множество дополнительных датчиков и специального оборудования для подводных поисково-спасательных работ.

При проведении поисково-спасательных операций специалисты-спасатели ВМФ смогут устанавливать на "Марлин-350" дополнительную камеру высокого разрешения, многолучевой гидролокатор, альтиметр, гидролокатор кругового обзора, систему подводной навигации, одностепенный манипулятор, а также другое дополнительное оборудование.

Справочно:

ТНПА "Марлин-350" разработан и серийно производится АО "Тетис Про". В аппаратах реализованы передовые отечественные технологии и современная элементная база. "Марлин-350" соответствует последним мировым тенденциям развития подводного аппаратостроения.

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