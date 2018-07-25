Шойгу: доля нового вооружения в Сухопутных войсках увеличилась на 13% с 2016 года

В войска поставлено около 5 тыс. единиц нового вооружения и военной техники, уточнил глава Минобороны

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Доля нового вооружения в Сухопутных войсках РФ выросла с 35% до 48% с 2016 года, поставлено около 5 тыс. единиц нового вооружения. Об этом сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"В Сухопутные войска поставлено около 5 тыс. единиц нового вооружения и военной техники благодаря чему в боевых соединениях и воинских частях постоянной готовности их доля возросла с 35% до 48%", - сказал Шойгу, выступая на заседании коллегии Минобороны РФ.

По его словам, в ходе модернизации улучшены боевые характеристики 10 типов образцов вооружения и военной техники. "Разработано и поступило в войска пять новых образцов, превосходящих по своим возможностям лучшие зарубежные аналоги. Это боевая машина поддержки танков, реактивная система залпового огня крупного калибра "Торнадо-С", зенитный ракетный комплекс малой дальности "Тор-М2" и защищенные автомобили "Тайфун-К" и "Тайфун-У", - уточнил министр.

Он также сообщил, что с 2016 года было проведено более 750 проверок Сухопутных войск, в том числе 530 внезапных, что дало возможность всесторонне оценить их готовность к выполнению задач по предназначению. Кроме того, по его словам, с 2016 года было проведено 7698 учений различного уровня.

Шойгу отметил, что количество контрактников в Сухопутных войсках с 2016 года было увеличено с 90 тыс. до 131 тыс. "В результате в войсках эта категория военнослужащих впервые стала преобладающей. Это позволило укомплектовать должности младших командиров, специалистов по эксплуатации и применению вооружения и военной техники профессионально подготовленными кадрами", - сказал министр.