Военные экологи ВВО отправились на Большой Шантар для продолжения работ по очистке острова от металлического мусора

ЦАМТО, 24 июня. В Восточном военном округе сводное экологическое подразделение отправлено на остров Большой Шантар для продолжения работ по уборке территории от крупного металлического мусора.

В текущем году будут выполнены работы по сбору и резке крупногабаритного металлолома, а также прессованию порожней бочкотары общим весом 55 тонн. Для осуществления работ на остров будет доставлен пресс ПГП-45.

Доставка личного состава и оборудования осуществляется двумя вертолетами (Ми-26 и Ми-8АМТШ) соединения армейской авиации ВВО, базирующегося в Хабаровском крае.

Работы на острове Большой Шантар будут выполняться до конца сентября текущего года.

Вывоз подготовленного металлолома спланирован на 2019 год, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.