Россия завершила поставки Армении оружия по кредитному соглашению на сумму 200 млн. долл.

ЦАМТО, 23 июля. Поставки Армении вооружений по армяно-российскому кредитному соглашению на сумму 200 млн. долл. полностью завершены. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 22 июля журналистам министр обороны Армении Давид Тоноян.

"Поставлено современное оружие. Не исключено, что такого нет даже на вооружении российской армии", – цитирует министра агентство Sputnik Армения.

Д.Тоноян также отметил, что армяно-российские дружественные отношения скреплены многими договорами, однако не исключил возможности пересмотра некоторых положений в случае необходимости.

Как напоминает "РИА Новости", в июне 2015 года было подписано соглашение о предоставлении Россией Армении государственного экспортного кредита на 200 млн. долл. на приобретение военной продукции российского производства. В соответствии с межправительственным соглашением, подписанным 24 октября 2017 года, РФ предоставит армянской стороне еще один государственный экспортный кредит в 100 млн. долл. для финансирования поставок продукции военного назначения.

Армянская сторона использует кредит для финансирования до 90% стоимости каждого контракта. Предоплата должна составить не менее 10% стоимости контракта и осуществляться армянской стороной в пользу уполномоченных российских организаций. В проекте соглашения указывается, что кредит выдается со сроком погашения 15 лет (с 2023 по 2037 годы) под 3% годовых. Армения должна воспользоваться кредитными средствами в 2018–2022 годах, передает "РИА Новости".