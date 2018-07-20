Экипажи Ми-26 ВВО за время дежурства в Арктической зоне ответственности доставили свыше тысячи тонн грузов

ЦАМТО, 19 июля. Экипажи вертолетов Ми-26 соединения армейской авиации Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, продолжают дежурство в Арктической зоне ответственности округа.

В ходе несения дежурства с начала текущего года военные летчики доставили более 1 тысяч тонн грузов различного назначения в отдаленные гарнизоны ВВО, дислоцированные в Анадыре, на острове Врангеля и мысе Шмидта.

Кроме того, были осуществлены мероприятия по ротации военнослужащих, несущих боевое дежурство в арктической зоне ответственности округа.

Маршруты перелетов проходят через ряд крупных горных перевалов со сложными климатическими условиями, низкими температурами и сильным ветром, что требует от летного состава наивысшего мастерства и опыта. С поставленными задачами экипажи успешно справляются, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.