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20.07.2018
ТАСС

Экипажи Ми-26 доставили в гарнизоны на Чукотке и острове Врангеля более 1 тыс. тонн грузов

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Вертолет Ми-26
Вертолет Ми-26.
Источник: © Валерий Матыцин/ТАСС

Как отметил начальник пресс-службы Восточного военного округа Александр Гордеев, маршруты перелетов проходят через крупные горные перевалы со сложными климатическими условиями

ТАСС, 19 июля. Экипажи вертолетов Ми-26 соединения армейской авиации Восточного военного округа (ВВО), несущие дежурство на Камчатке, с начала года доставили более 1 тыс. тонн грузов в отдаленные гарнизоны в Анадыре, на острове Врангеля и мысе Шмидта. Об этом сообщил в четверг начальник пресс-службы округа полковник Александр Гордеев.

"В ходе несения дежурства военные летчики доставили более 1 тыс. тонн грузов различного назначения в отдаленные гарнизоны ВВО, дислоцированные в Анадыре, на острове Врангеля и мысе Шмидта с начала текущего года. Кроме того, были осуществлены мероприятия по ротации военнослужащих, несущих боевое дежурство в арктической зоне ответственности округа", - отметил Гордеев.

Он отметил, что маршруты перелетов проходят через крупные горные перевалы со сложными климатическими условиями, низкими температурами и сильным ветром. Работа в таких условиях требует от летного состава наивысшего мастерства и опыта. С поставленными задачами экипажи успешно справляются, добавил офицер.

19.07.2018
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