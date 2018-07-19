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19.07.2018
Военное обозрение

В США испытали новую систему для посадки на авианосцы

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Морская пехота США провела успешные операционные испытания единой системы точного сближения и посадки (JPALS), сообщает Flot.com.

https://ru.wikipedia.org

Для испытаний был выбран универсальный десантный корабль (УДК) "Уосп". Тестирование системы JPALS проводилось в Тихом океане при волнении моря до 5 баллов. Система руководила посадкой истребителей F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой, которые в скором времени составят основу авиагрупп десантных кораблей, имеющих более короткую полетную палубу в сравнении с авианосцами.

Испытания признаны полностью успешными.

Разработка JPALS ведется со второй половины 2000-х годов. В ее составе – системы глобального (GPS) и локального позиционирования, а также аппаратура автоматического обмена данными с заходящими на посадку самолетами.

По мнению военных специалистов, новое оборудование на авианосцах и УДК в дальнейшем позволит отказаться от радаров, которые сегодня используются для воздушной обстановки. Кроме того, использование системы JPALS позволит сократить временные промежутки между посадками самолетов за счет отказа от переговоров с диспетчерами.

Серийное производство системы планируется начать в следующем году.

18.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35B
Проекты
GPS
Авианосец
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