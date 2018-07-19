Пятый тральщик проекта 12700 будет заложен на СНСЗ в преддверии дня ВМФ

ЦАМТО, 18 июля. Пятый корабль противоминной обороны проекта 12700 "Петр Ильичев" заложат на Средне-Невском судостроительном заводе (СНСЗ) в преддверии дня Военно-морского флота.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало.

День ВМФ в этом году пройдет 29 июля.

"Двадцать седьмого июля, в преддверии Главного Военно-морского парада, на СНСЗ в Санкт-Петербурге будет торжественно заложен пятый серийный корабль противоминной обороны проекта 12700 для ВМФ России. Приказом главнокомандующего ВМФ адмирала Владимира Королева кораблю при закладке будет присвоено наименование "Петр Ильичев" – в честь моряка-тихоокеанца, краснофлотца, Героя Советского Союза Петра Ильичева", – сказал И.Дыгало.

Он напомнил, что головной корабль этой серии "Александр Обухов" примет участие в Главном Военно-морском параде, который состоится 29 июля.

Как отмечет агентство, тральщики проекта 12700 представляют новое поколение кораблей противоминной обороны. Предназначены для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз на безопасной дистанции. Водоизмещение составляет 890 т, длина – 61 м, ширина – 10 м, скорость хода при полном водоизмещении – 16,5 узла, экипаж – 44 человека.

Это уникальный тральщик с самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика, достоинством которого является более высокая прочность в сравнении со стальными корпусами. Срок службы корпуса из монолитного стеклопластика больше, чем у корпуса из маломагнитной стали, а масса значительно меньше. В состав противоминного вооружения корабля входит безэкипажный катер, что позволяет осуществлять поиск и обнаружение мин без малейшего риска для людей.