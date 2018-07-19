Налетанность летчиков ЮВО за первое полугодие составила более 24 тыс. часов

ЦАМТО, 18 июля. С начала текущего года налетанность летчиков объединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) составила более 24 тыс. часов, при этом план налетанности экипажей в первом полугодии увеличился на 10% по сравнению с прошлым годом.

Средний налет летчика оперативно-тактической авиации составил более 35 часов, армейской авиации – 45 часов, летного состава транспортной авиации – более 100 часов.

В ходе учений и полетов с боевым применением было использовано около 40 управляемых авиационных средств поражения, более 6,5 тыс. неуправляемых авиационных ракет, более 17 тыс. раз применялось стрелково-пушечное вооружение. Выполнено более 2,5 тыс. бомбометаний.

Летчики выполняли наиболее сложные элементы боевой подготовки – полеты в сложных метеоусловиях как днем, так и ночью, а также отработали элементы сложного и высшего пилотажа при ведении воздушного боя.

С начала года в авиационные части ЮВО, базирующиеся в Ростовской области и Краснодарском крае, поступило 8 новых образцов авиационной техники, среди них штурмовики Су-25СМ3 и самолеты Ан-148, приходящие на смену Ан-26, сообщает пресс-служба Южного военного округа.