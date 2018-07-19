ВВС Чили получили первую партию вертолетов S-70i
ЦАМТО, 18 июля. Представители ВВС Чили приняли участие в состоявшейся 13 июля на предприятии PZL Mielec компании Sikorsky церемонии приемки первой партии из трех многоцелевых вертолетов S-70i "Блэк Хок Интернэшнл".
Как сообщает Infodefensa.com, в мероприятии приняли участие посол Чили в Польше Хулио Браво, представители ВВС Чили, компаний PZL Mielec и Sikorsky. Церемония подписания документов, подтверждающих приемку вертолетов, состоялась после успешного завершения приемочных испытаний первых трех S-70i специалистами ВВС Чили. Как предполагается, вертолеты в августе будут доставлены в Чили, где планируется выполнить последние модификации и провести финальные испытания машин.
Оставшиеся три вертолета будут поставлены заказчику в ноябре 2018 года.
Как сообщал ЦАМТО, по результатам оценки полученных тендерных предложений, которая длилась несколько лет, в августе 2016 года командование ВВС Чили выбрало многоцелевой "Блэк Хок" победителем конкурса на поставку перспективного среднего транспортного вертолета. Сообщалось об участии в конкурсе компаний Airbus Helicopters с H-215, AgustaWestland с AW-149, "Рособоронэкспорта" с Ми-171 и Korea Aerospace Industries (KAI) с "Сурион".
В декабре 2016 года с американской компанией Sikorsky был заключен контракт на поставку 6 вертолетов S-70i "Блэк Хок", сборка которых выполняется на предприятии польского подразделения PZL Mielec (Polskie Zaklady Lotnicze Mielec). Соглашение также включает материальное обеспечение, поставку запасных частей и наземного оборудования, подготовку пилотов и техперсонала, оказание технической помощи. Стоимость соглашения не раскрывалась, но ранее сообщалось, что она может составить 180 млн. долл.
Поставленные вертолеты будут применяться для перевозки войск и грузов, проведения поисково-спасательных операций в боевых условиях, поддержки специальных операций, а также выполнения гражданских задач, включая гуманитарные операции и оказание помощи потерпевшим в стихийных бедствиях.
Как сообщалось, вертолеты получат навигационную РЛС, штангу для дозаправки в полете, защищенную систему обмена данными, совместимую с очками ночного видения цифровую кабину пилотов с цветным многофункциональным дисплеем размера 6x8 дюймов (15x20 см) и другое специализированное оборудование.
В общей сложности командование ВС Чили рассчитывает приобрести до 12 новых вертолетов. Таким образом, базовое соглашение может содержать опцион на поставку второй партии S-70i.
S-70i частично заменят и дополнят состоящие на вооружении ВВС Чили вертолеты S-70A, "Белл-412EP/SP", UH-1H и "Белл-206".
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
12.12.2016 «Сикорский» поставит ВВС Чили вертолеты S-70i «Блэк Хоук»
05.04.2016 ВВС Чили планируют приобрести транспортные вертолеты и самолеты средней грузоподъемности
02.04.2014 ФИДАЕ-2014: латиноамериканские амбиции
02.11.2016 Опубликован прогноз рынка вертолетной техники до 2030 года
12.01.2016 Вертолёт из поколения долгостроя
29.04.2014 Вертолеты: рынок, тенденции, HeliRussia 2014
16.04.2014 Вертолеты: рынок, тенденции, HeliRussia 2014
28.03.2014 Вертолеты: рынок, тенденции, HeliRussia 2014