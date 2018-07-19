Украина и Турция объявили о планах создания СП по производству Ан-188

ЦАМТО, 18 июля. Украинское госпредприятие "Антонов", входящее в состав госконцерна "Укроборонпром", и турецкая TAI намерены учредить совместное предприятие для разработки, строительства и испытаний транспортного самолета Ан-188, сообщила 17 июля пресс-служба "Укроборонпрома".

По данным концерна, военно-транспортный турбореактивный самолет Ан-188 грузоподъемностью до 50 т будет выполнять широкий спектр задач – перевозить военную технику всех видов, военное и строительное оборудование, вертолеты, до 300 военнослужащих, а также гуманитарные грузы и контейнеры. По данным предприятия, самолет оборудован для высокоточного десантирования военнослужащих, при этом Ан-188 сможет базироваться на различных аэродромах, в том числе на грунтовых, и садиться на короткие полосы длиной всего 600-800 м.По сообщению "Укроборонпрома", в рамках международного авиакосмического салона "Фарнборо-2018" (Великобритания) украинская и турецкая стороны подтвердили взаимную заинтересованность в сотрудничестве по проекту Ан-188.

"В ближайшее время турецкая делегация посетит ГП "Антонов" для финализации создания юридических документов по формированию совместного предприятия с целью разработки, построения и испытаний самолета Ан-188", – цитирует "РИА Новости" пресс-службу ГП "Антонов".

Согласно законодательству, эти документы будут представлены на рассмотрение Кабинету министров Украины. Соответствующая процедура будет выполнена турецкой стороной, добавили в пресс-службе.

Как напоминает "РИА Новости", в конце марта 2015 года Кабмин передал госпредприятие "Антонов" из авиаконцерна "Антонов" в состав оборонного концерна "Укроборонпром". Позднее, в июне того же года, в состав "Укроборонпрома" также вошли Харьковское государственное авиационное производственное предприятие и киевский авиаремонтный "Завод 410 гражданской авиации".

В январе 2016 года Кабмин принял решение об окончательной ликвидации государственного авиастроительного концерна "Антонов" в связи с переходом всех его предприятий в состав оборонного концерна "Укроборонпром".

Как отмечает "РИА Новости", еще в 2015 году Киев предложил странам НАТО совместно производить Ан-70, позже СМИ писали, что речь идет о модификации данного самолета – новом проекте Ан-188. В свою очередь, в "Рособоронэкспорте" заявляли, что Украина не имеет права позиционировать проект Ан-188 как свой собственный, так как он является продолжением российско-украинского Ан-70, только с другими двигателями.

Ан-70 – военно-транспортный самолет, разработанный украинской компанией "Антонов" совместно с Россией. Как сообщалось, в связи со сложившейся политической ситуацией Минобороны России, планировавшее закупку самолетов Ан-70, исключило их из госпрограммы вооружения, отмечает агентство.