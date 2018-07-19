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19.07.2018
ТАСС

Астрономы обнаружили 12 новых спутников Юпитера

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Юпитер и Галилеевы спутники: Ганимед, Европа, Ио, Каллисто
Юпитер и Галилеевы спутники: Ганимед, Европа, Ио, Каллисто.
Источник: © NASA

Диаметр одного из спутников не превышает 1 км

НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /ТАСС/. Астрономы из США открыли 12 новых спутников Юпитера и таким образом общее число известных науке спутников планеты-гиганта достигло 79. Как сообщил во вторник интернет-портал Space.com, открытие сделала группа астрономов под руководством Скотта Шепарда из Научного института Карнеги.

Они проводили астрономические наблюдения с целью найти гипотетическую "Планету 9", которая, согласно некоторым теориям, находится далеко за орбитой Плутона. В период наблюдений в объективе телескопа находился Юпитер и при анализе сделанных фотоснимков ученые обнаружили новые спутники.

Один из них, по оценке астрономов, весьма необычен: это самый малый из спутников Юпитера, его диаметр не превышает 1 километра. Небесное тело, получившее название Valetudo, обращается вокруг Юпитера за полтора земных года и существует вероятность того, что в будущем этот спутник может столкнуться с одной из других многочисленных лун Юпитера.

"Это - нестабильная ситуация, - заявил, оценивая орбиту Valetudo руководитель группы астрономов Скотт Шепард. - В случае лобового столкновения это небесное тело распадется на осколки, а затем они обратятся в пыль". Не исключено, что Valetudo образовался именно в результате такого столкновения спутников Юпитера.

18.07.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
США
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ИТ
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