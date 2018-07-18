Трамп отнимает у поляков Т-72, потому что воевать не собирается?

США подрывают боеспособность восточноевропейских членов НАТО

В Брюсселе на саммите НАТО страны-участницы приняли декларацию, предписывающую избавляться от советской и российской военной техники, оставшейся на вооружении бывших союзных республик СССР и СФРЮ, а также стран, ранее принадлежащих к соцлагерю.

Как гласит документ, альянс планирует "повышать оперативную совместимость вооруженных сил, работать для целесообразного решения вопроса существующей зависимости от унаследованной военной техники российского происхождения".

Кроме того, блок продолжит поддерживать "свое технологическое преимущество" путем замены устаревшей советской и российской военной техники на современную и высокотехнологичную технику западного производства.

Данная декларация была продавлена американцами, которые стараются подмять под себя оружейный рынок Центральной и Восточной Европы.

Не секрет, что основу вооружения большинства новоиспеченных стран НАТО составляет оружие советского – российского стандарта. Прежде всего, это относится к армиям тех стран, которые имели свои оружейные производства – такие, как Чехия, Польша или Болгария. Многое из этого оружия имеет серьезный ресурс для модернизации и может прослужить еще очень долго.

Поэтому данное решение может оказаться более чем серьезной проблемой для этих стран, которым придется изыскивать огромные средства, не только на покупку американской техники, но и на переобучение специалистов, на создание инфраструктуры обслуживания и ремонта.

Причем вовсе не обязательно речь будет идти о новой технике. Так, армии прибалтийских республик вооружают старым, бывшим в употреблении оружием, снятым с вооружения (как, например, винтовки G-3 или М-14). Декларация была принята сравнительно беспроблемно, благодаря основательной закулисной работе, проведенной американскими эмиссарами.

Уговорить страны "Старой Европы", чьи интересы принятый документ, казалось бы, прямо не затрагивает (и даже дает надежду продать что-нибудь из своего старья), особых усилий не потребовало. А "молодым европейцам" пообещали "пробить" льготные кредиты на закупку вооружений и даже частичное погашение их за счет блока.

Однако данная декларация, как ни странно, ослабляет боеспособность НАТО. Дело в том, что Польша, являющаяся сегодня наиболее мощной военной державой блока на восточноевропейском направлении, планировала в рамках усиливающейся конфронтации с Россией усилить свои сухопутные войска, модернизировав советскую бронетехнику, находящуюся на складах. Речь, прежде всего, идет о возвращении в строй старых советских Т-72, которыми польский Генштаб намерен вооружить целую дивизию.

Есть информация о том, что подобные программы могут быть реализованы и в других странах блока, обладающих значительными запасами подобной техники. Теперь ее просто нечем заменить. О дивизии Т-72 польский Генштаб может забыть.

Это является свидетельством того, что Вашингтон озабочен не столько укреплением военной мощи НАТО, сколько прибылью американского ВПК, пусть даже и ценой снижения боеготовности европейской "меньшой братии".

Можно сделать обнадеживающий вывод: воевать Трамп не собирается, используя конфронтацию с Россией, как маркетинговый ход.

Борис Дмитриев