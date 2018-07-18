Минобороны Великобритании презентовало концептуальную модель истребителя следующего поколения

ЦАМТО, 17 июля. Правительство Великобритании, как было анонсировано ранее, в день открытия Международного аэрокосмического салона "Фарнборо-2018" представило концептуальную модель истребителя следующего поколения.

Согласно пресс-релизу британского правительства, проект с полноразмерным натурным образцом, получивший обозначение "Темпест" (Tempest; "Буря"), представил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон.

Концепция платформы следующего поколения является частью "Стратегического обзора обороноспособности и безопасности на 2015 год", в рамках которого была разработана "Инициативная технология создания перспективной авиационной боевой системы" (Future Combat Air System Technology Initiative – FCAS TI).

Концептуальный проект создан несколькими британскими компаниями и филиалами, включая BAE Systems, Leonardo, MBDA и Rolls-Royce, а также Управлением перспективных разработок ВВС Великобритании, которые объединились в группу "Team Tempest".

В дальнейшем каждая из компаний займется разработкой отдельных систем будущего боевого самолета в четырех ключевых областях: передовые авиационные системы и их интеграция (BAE Systems); усовершенствованная силовая установка (Rolls-Royce); усовершенствованные датчики, электроника и авионика (Leonardo); современные системы вооружения (MBDA).

Согласно текущим планам, Министерство обороны Великобритании создаст специальную группу, которая к концу года представит бизнес-проект, а к лету 2019 года будут выбраны потенциальные международные партнеры, после чего сразу же начнется взаимодействие с ними.

Начальное решение по выбору пула партнеров будет подтверждено к концу 2020 года, а окончательные инвестиционные решения планируется принять к 2025 году. Далее целью группы "Team Tempest" будет создание авиационной платформы следующего поколения с достижением фазы эксплуатационной готовности к 2035 году.

По словам министра, новый истребитель сможет управляться как в пилотируемом, так и в беспилотном режимах. Великобритания планирует инвестировать в проект разработки самолета 2 млрд. фунтов стерлингов.

Как уже сообщал ЦАМТО на прошлой неделе, Великобритания провела предварительные переговоры в рамках предполагаемого сотрудничества по разработке перспективного истребителя со Швецией. Как отмечалось, Великобритания намерена осуществить такую программу, несмотря на то, что в прошлом году она осталась "за бортом" франко-немецкого проекта по разработке перспективного истребителя.

Глава британских ВВС Стивен Хиллер 11 июля сообщил, что Британия намерена сохранить за собой лидирующие позиции в разработке истребителей, и не будет играть второстепенную роль в проектах Франции и Германии. Он также напомнил, что Британия сыграла ключевую роль в создании европейского самолета EF-2000 "Тайфун" и американского F-35 "Лайтнинг-2".

Великобритания намерена взять на себя ведущую роль в проекте замены парка истребителей EF-2000 "Тайфун", начиная с 2040 года. Согласно нескольким источникам, шведская компания Saab заявила о своей потенциальной заинтересованности и будет "естественным" партнером в подобной программе.

Кроме того, Министерство обороны Великобритании 11 июля заключило с компанией BAE Systems 12-месячный контракт на продолжение работ по созданию перспективного истребителя по проекту FCAS. Как было заявлено, проект по разработке самолета находится на уровне т.н. "готовности технологий "3". По всей видимости, данный этап и был презентован министром обороны Великобритании Гэвином Уильямсоном в виде концептуального натурного образца, внешне схожего с F-35.