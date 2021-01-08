Соглашение Великобритании, Италии и Швеции о совместном создании перспективного истребителя Tempest

Итальянское информационное агентство ANSA 3 января 2021 года распространило сообщение министерства обороны Италии о том, что министры обороны Италии Лоренцо Герини, Великобритании Бен Уоллес и Швеции Питер Хултквист подписали 21 декабря 2020 года трехстороннее соглашение о совместной разработке перспективного истребителя нового поколения на основе британского проекта истребителя Tempest.

Предполагаемый облик перспективного истребителя нового поколения Tempest, который будет создан в рамках совместной программы Великобритании, Италии и Швеции (с) ВАЕ Systems

Соглашение, называемое Меморандумом о взаимопонимании по программе Future Combat Air System Cooperation (FCASC), регулирует общие принципы равноправного сотрудничества между тремя странами (Великобританией, Швецией и Италией) и касается всей деятельности, включая НИОКР, необходимой правительствам трех стран для принятия решения о приобретении перспективной авиационной системы на замену истребителям Eurofighter и Saab Gripen. Следует отметить, что официально министерства обороны трех стран не сообщали о подписании этого соглашения. За данным соглашением должны последовать дальнейшие договоренности по проекту и этап полномасштабной разработки (ОКР), начало которого в настоящее время запланировано на 2025 год.

В недавно представленном министерством обороны Италии в итальянский парламент документе о трехлетнем (2020-2022 годы) планировании в области обороны (DPP), программа Tempest определена как одна из приоритетных для Италии, с целью создания замены для истребителя Eurofighter, и в указанные три года на нее итальянской стороной планируется выделить 760 млн евро.

При этом министерство обороны Италии, несмотря на присоединение к программе Tempest, заявило, что "тем не менее в контексте строительства самолетов шестого поколения Италия считает желательной, как и другими странами, участвующими как в Tempest, так и в трехстороннем проекте FCAS (Франция, Германия и Испания), возможность оценки с течением времени возможного сближения двух программ, чтобы сделать европейский продукт еще более конкурентоспособным в глобальном масштабе, а также для того, чтобы не рисковать началом конкуренции между европейскими группами, которая не является устойчивой и которая, вероятно, может пойти на пользу другим региональным игрокам с глобальными возможностями, которые разрабатывают аналогичные технологии".

В сентябре 2020 года на выставке DSEI в Лондоне ведущие компании оборонного сектора Великобритании (BAE Systems, Leonardo UK, Rolls Royce и MBDA UK) и Италии (Leonardo, Elettronica, Avio Aero и MBDA Italy) подписали Декларацию о намерениях о сотрудничестве в разработке боевой авиационной системы Tempest.

Со стороны bmpd напомним, что в июле 2018 года министерство обороны Великобритании публично представило концепцию долгосрочной Стратегии в области боевой авиации (Combat Air Strategy - CAS), основой которой было провозглашено создание к 2035 году перспективного британского истребителя, получившего название Tempest и полноразмерный "концептуальный" макет которого был продемонстрирован на презентации Стратегии. Предварительные исследования по созданию нового истребителя велись в рамках программы Future Combat Air System Technology Initiative, провозглашенной британским Стратегическим обозором в области обороны и безопасности 2015 года (2015 Strategic Defence and Security Review), специально созданной группой Team Tempest, включающей, помимо играющей головную роль корпорации BAE Systems, также компании Leonardo, MBDA, Rolls-Royce и управление Королевских ВВС по перспективным проектам (RAF Rapid Capabilities Office). В июле 2020 года в состав консорциума Team Tempest вошли также General Electric UK, GKN, Collins Aerospace, Martin Baker, QinetiQ, Bombardier, Thales UK, и ряд британских университетов и лабораторий.

В британской стратегии CAS было заявлено, что полномасштабное финансирование ОКР по программе создания перспективного истребителя должно быть начато в 2025 году и что перспективный истребитель должен достигнуть стадии первоначальной операционной готовности (IOC) в 2035 году. Перспективный истребитель Tempest должен заменить в составе британских ВВС самолеты Eurofighter Typhoon, окончательное снятие которых с вооружения запланировано к 2040 году.

В июле 2019 года меморандум о взаимопонимании относительно присоединения к программе Tempest подписало министерство обороны Швеции, а в сентябре 2019 года - министерство обороны Италии. Теперь стороны подписали соглашение, окончательно придающее программе трехсторонний характер.

Программа Tempest в настоящее время является конкурирующей по отношению к другой европейской программе создания перспективного истребителя - реализуемой Францией, Германией и Испанией программе Future Combat Air System (FCAS) по разработке истребителя Next Generation Fighter (NGF).

Предполагаемый облик перспективного истребителя нового поколения Tempest, который будет создан в рамках совместной программы Великобритании, Италии и Швеции (с) ВАЕ Systems