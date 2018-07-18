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18.07.2018
ТАСС

Серийное производство "Ангары" начнется в Омске с 2023 года

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Источник: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Все ракетное производство переедет в Омск, площадка Центра Хруничева в Москве будет оставлена конструкторскому бюро

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Серийное производство ракет-носителей "Ангара" начнется на омском ПО "Полет" с 2023 года. Туда переедет все производство, в Москве на территории Центра Хруничева останется только конструкторское бюро, сообщил во вторник журналистам гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Мы исходим из того, что мы выходим на серийное производство ракет "Ангара" на омской производственной площадке к 2022-2023 годам. Мы закрываем программу и весь бизнес, связанный с "Протоном", потому что с 2025 года она летать с Байконура уже не сможет ввиду тех ограничений, которые были введены по использованию ракет с таким топливом (гептилом - прим. ТАСС)", - сказал Рогозин.

По его словам, московский завод будет трансформирован в инженерный центр, а все производство будет переведено в Омск. "В Москве останется конструкторское бюро, технологи. Мы с [мэром Москвы] Сергеем Семеновичем Собяниным договорились, что весь инженерно-конструкторский потенциал должен остаться в Москве", - отметил Рогозин.

Роскосмос подпишет со строителями контракт на начало работ по созданию второго стартового стола для ракет "Ангара" на космодроме Восточный в начале августа, строительство планируется начать в первой декаде того же месяца.

"Контракт готов. Все совещания с детализацией работ проведены с ПСО "Казань", которая определена единственным исполнителем работ по стартовому комплексу Восточного для "Ангары". Я полагаю, что мы подпишем этот контракт в первых числах августа, и начиная с первой декады августа мы начнем уже полномасштабные работы на Восточном", - сказал Рогозин.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого классов. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Пока было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк: легкая "Ангара-1.2ПП" стартовала в июле 2014 года, тяжелая "Ангара- А5" - в декабре 2014-го.

Основной стартовой площадкой для ракет-носителей семейства "Ангара" станет космодром Восточный в Амурской области.

Как сообщили ранее в Роскосмосе, строительство стартового стола на Восточном под "Ангару" должно было начаться в июне этого года. До этого возведение комплекса планировалось запустить еще в начале 2018 года, о чем в ноябре 2017 года заявила ТАСС возглавлявшая тогда Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Рано Джураева. Технологическое оборудование под строительство старта было завезено на космодром в августе прошлого года. Запуск "Ангары" с нового старта ожидается в 2021 году.

Первый стартовый комплекс был возведен на космодроме Восточный в 2012-2016 годах под ракеты "Союз", первый запуск с этого комплекса был выполнен 28 апреля 2016 года.

17.07.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Полет ПО
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Собянин Сергей
Проекты
Байконур
Восточный Космодром
Плесецк
Союз РН
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3 комментария
№1
18.07.2018 10:07
А крепостных, которые гайки крутить будут, в Омск перевезут или на месте набирать будут?
0
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№2
18.07.2018 14:07
Цитата, tупырь сообщ. №1
А крепостных, которые гайки крутить будут, в Омск перевезут или на месте набирать будут?
А РН "Космос-3М", а так же узлы и агрегаты для РН "Протон-М" на "Полёте" раньше сами собирались?
0
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№3
18.07.2018 14:43
Цитата, q
Как сообщили ранее в Роскосмосе, строительство стартового стола на Восточном под "Ангару" должно было начаться в июне этого года. До этого возведение комплекса планировалось запустить еще в начале 2018 года, о чем в ноябре 2017 года заявила ТАСС возглавлявшая тогда Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Рано Джураева. Технологическое оборудование под строительство старта было завезено на космодром в августе прошлого года. Запуск "Ангары" с нового старта ожидается в 2021 году.
получается техника год простаивала...
замечательно

а разумно ли строить второй старт, когда ЛИ ещё не окончены?
Ведь было всего по одному старту!
Нежданчик потом не вылезет?
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