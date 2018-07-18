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18.07.2018
ТАСС

Ростех сохранит производство боевых машин на мощностях "Курганмашзавода"

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Источник: © Александр Алпаткин/ТАСС

Ранее сообщалось, что функции головного исполнителя по гособоронзаказу предприятия передадут тульскому "Конструкторскому бюро приборостроения"

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. "Курганмашзавод" продолжит производить бронетехнику, несмотря на передачу функций головного исполнителя по гособоронзаказу предприятия тульскому "Конструкторскому бюро приборостроения" (КБП, входит в холдинг "Высокоточные комплексы"), сообщили ТАСС в пресс-службе Ростеха.

"Перевод серийного производства в Тулу не планируется. Завод будет площадкой тульского КБП, но останется в Кургане, где мы намерены сохранить все промышленные компетенции в полном объеме. При этом функции головного исполнителя по контрактам "Курганмашзавода" в сфере ГОЗ с 2019 года будут переданы КБП" - рассказали в Ростехе. За гособоронзаказ текущего года продолжает отвечать "Курганмашзавод", со стороны Ростеха "оказывается необходимая поддержка, чтобы не допустить срывов", добавили в корпорации.

Продолжение работ на "Курганмашзаводе" позволит сохранить трудовые коллективы и производственные площадки, отметили в корпорации.

Как сообщалось ранее, глава Ростеха Сергей Чемезов предложил коллегии ВПК назначить тульское КБП головным исполнителем по оборонным контрактам "Тракторных заводов", так как оно финансово-устойчиво и обладает схожим набором компетенций и лицензий.

Осенью 2017 года концерн "Тракторные заводы" поручением правительства передан в управление Ростеха из-за кризисной ситуации на предприятиях концерна. Совокупный долг завода превышает 100 млрд рублей. В ноябре 2017 года Арбитражный суд Чувашии запустил процесс банкротства концерна по иску Внешэкономбанка.

17.07.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Тракторные заводы
Компании
Высокоточные комплексы
КБП
Курганмашзавод
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
Гособоронзаказ
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