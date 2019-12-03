В пятом номере журнала "Экспорт вооружений" было опубликовано интервью с исполнительным директором ПАО "Курганский машиностроительный завод" Петром Тюковым "Мы готовы поставлять в войска необходимое количество техники". Наш блог приводит его текст.

Тюков Петр Александрович родился в 1976 г. В 1998 г. окончил Московский государственный университет пищевого производства, в 2000 г. - Финансовую академию при Правительстве России. В 2007 г. окончил МГУ им. Ломоносова по программе MBA. 10 лет проработал в ВТБ, затем - в ОАО "Концерн "Авиаприборостроение", АО "Авиационная электроника и коммуникационные системы". С 2018 г. - директор АО "РТ - Курганмашзавод", с июня 2018 г. - исполнительный директор ПАО "Курганмашзавод".

Каково текущее состояние предприятия?

Ситуация на заводе стабилизировалась после смены управляющей команды в июне прошлого года. Выделенные госкорпорацией "Ростех" средства обеспечили ритмичную поставку необходимых для производства комплектующих и материалов, выплату налогов в бюджеты всех уровней, погашена задолженность за потребленные энергоресурсы, своевременно выплачивается заработная плата. Состоявшаяся в феврале 2019 г. сделка по приобретению акций ПАО "Курганмашзавод" холдингом "Высокоточные комплексы", входящим в госкорпорацию "Ростех", окончательно укрепила позиции предприятия. Дела о банкротстве ПАО "Курганмашзавод" прекращены. По итогам 2018 финансового года ПАО "Курганмашзавод" впервые c 2014 г. получило прибыль, завершив год с положительным финансовым результатом. В январе на предприятии в рамках выполнения обязательств коллективного договора всем категориям работников проведена индексация заработной платы.

Можно сказать, завод прошел некую переломную точку. Если раньше предприятие было частным и у его акционеров было свое видение перспектив развития, то сейчас оно находится в контуре госкорпорации "Ростех", управляющим холдингом является АО "НПО "Высокоточные комплексы", завод четко понимает свою специализацию по приоритетному исполнению государственного оборонного заказа.

С предприятиями, которые входят в холдинг "Высокоточные комплексы", например, АО "Конструкторское бюро приборостроения" (АО "КБП", г. Тула), Ковровский электромеханический завод, Саратовский агрегатный, ПАО "Курганмашзавод" давно сотрудничает и имеет хорошие исторические связи. Планируется, что у курганского завода будет возможность модернизировать свои изделия и наращивать очень важный для него экспортный потенциал. Не секрет, что ПАО "Курганмашзавод" заинтересовано в экспортных контрактах, так как они наиболее рентабельны.

Завод большой, действующий, на нем сохранились все лучшие производственные традиции, созданные еще при Советском Союзе, и он способен выполнять большой объем заказов.

С 2019 г. АО "КБП" стало головным исполнителем гособоронзаказа по нашей продукции, ПАО "Курганмашзавод" выступает в качестве соисполнителя, что позволит нам выполнять трехлетние контракты и развиваться, а опережающее финансирование от АО "КБП" позволит заранее закупать дефицитные позиции по кооперации.

Как уже отмечалось выше, завод находится в контуре госкорпорации "Ростех". Программа по загрузке понятна. Она позволит предприятию задействовать производственные мощности и трудовой коллектив. Мы заверили персонал, что социальных потрясений и сокращения численности не будет. Самое главное, чтобы люди перестали беспокоиться и начали выполнять поставленные перед ними задачи. Это и улучшение качества продукции, и рост эффективности производства, и снижение потерь рабочего времени.

Сегодня ПАО "Курганмашзавод" готово поставлять в войска необходимое количество техники.

Имеются ли уже в портфеле заказов трехлетние контракты?

Сейчас реализуем трехлетние контракты, которые были заключены ранее. На подходе несколько экспортных контрактов. В рамках договорных обязательств за нами закреплен капитальный ремонт БМП-3. Кроме того, готовы рассмотреть возможность капитального ремонта БМП-2, если это будет экономически целесообразно.

Наша основная задача - обеспечить ПАО "Курганмашзавод" объем производства, позволяющий сохранять и развивать коллектив, основные фонды, способствовать их обновлению.

Как можно охарактеризовать ситуацию на волгоградской площадке Курганмашзавода?

Концерн "Тракторные заводы" позиционировал Волгоградский тракторный завод (ВгТЗ) как площадку для производства и гражданской, и военной техники. В 2015 г. на территорию ВгТЗ как обособленного подразделения ПАО "Курганмашзавод" была переведена сборка БМД-4М. В этом же году выпуск сельскохозяйственных тракторов был прекращен.

Поскольку программой вооружений на 2018-2027 гг. значительно снижены объемы закупки бронетехники для нужд ВДВ, продолжать удаленную сборку БМД-4М ПАО "Курганмашзавод" становится нецелесообразно. И в то же время нельзя допустить утрату компетенций, сосредоточенных в Волгограде: конструкторское сопровождение серийного производства необходимой Российской армии боевой техники, выполнение действующих и перспективных опытно-конструкторских работ в интересах ВДВ и Сухопутных войск. Чтобы сохранить этот конструкторский потенциал, планируется сформировать в Волгограде филиал АО "СКБМ", и перевести всех конструкторов в его штат.

Сегодня рассматривается возможность создания индустриального парка на территории Волгоградского тракторного завода для развития промышленной площадки под производство гражданской продукции и широкого спектра сельхозтехники.

В свете того, что Курганский машиностроительный завод стал государственным предприятием, может ли предприятие участвовать в федеральной целевой программе модернизации предприятий ОПК?

Как предприятие, входящее в госкорпорацию Ростех, "Курганмашзавод" планирует участвовать в программе Минпромторга России, направленной на техническое перевооружение предприятий ОПК.

Но ведь ФЦП предусматривает софинансирование?

Да, предприятие будет выполнять гособоронзаказ, работать в направлении военно-технического сотрудничества, отгружать гражданскую продукцию, получать прибыль, и эти средства направлять на софинансирование программы модернизации. Кроме того, рассчитываем на поддержку холдинга "Высокоточные комплексы", подключится АО "КБП", вместе осилим, условия софинансирования выполним.

Каковы приоритеты модернизации?

В первую очередь оборудование. Основные фонды предприятия изношены, станочный парк обновлялся лишь частично, поэтому будем закупать новые станки и высокоточные комплексы как российского, так и зарубежного производства.

Включен ли Курганмашзавод в Государственную программу вооружения на период до 2027 года по основной продукции?

Конечно. У нас есть четкое понимание по загрузке на весь период действия программы.

Как известно, гусеничный бронетранспортер БТ-3Ф, который в значительной степени унифицирован с БМП-3, заинтересовал инозаказчиков. Ведутся ли на предприятии подготовительные работы к его серийному производству?

Действительно, у нас получился очень хороший продукт, востребованный на экспортном рынке. Машина для нас понятна, и каких-то производственных проблем с ней быть не должно. Завод способен выпускать БТ-3Ф в нужном количестве.

На вашей площадке на "Армии-2019" стоял образец самоходной противотанковой пушки (СПТП) "Спрут-СДМ1". Можно ли говорить о том, что это продукт ПАО "Курганмашзавод", или все же СПТП - изделие ВгТЗ?

Волгоградская площадка - это наше дочернее общество. В 2015 г. часть конструкторов и инженеров из Кургана уехала в Волгоград для того, чтобы развивать производство, а также создавать новые виды техники для ВДВ. Мы находимся в тесной кооперации. Проводим видеоконференции, чтобы решать текущие операционные и технические вопросы. Это наше общее изделие, в котором соединены технологии, применимые и для Сухопутных войск, и для ВДВ.

Что можно сказать о перспективах "Спрута"?

В основе идеи модернизации "Спрут-СД" - унификация машины по элементам и узлам с БМД-4М и БМП-3 (силовая установка, узлы ходовой части и т.д.). В создании опытных образцов ПАО "Курганмашзавод" также принимало активное участие. Как сложится дальнейшая судьба изделия, будет зависеть от результатов государственных испытаний. Но экспортный потенциал у него, несомненно, высок.

С учетом возможной закупки модернизированной СПТП для нужд ВДВ России после 2021 г. не исключено, что изготовлением серийных образцов будет заниматься непосредственно ПАО "Курганмашзавод".

Эта машина имеет комплекс вооружения, соответствующий основному танку Т-90. Воздушно-десантным войскам, предъявляющим к боевой технике особые требования, она интересна, и, скорее всего, будет востребована Министерством обороны России. Хотя мы как разработчики и производители опытного образца рассчитываем на то, что у нее также большие экспортные перспективы. В первую очередь потому, что она плавающая. Получился легкий танк с большой огневой мощью. Для стран с наличием водных преград он имеет преимущества по сравнению с другими образцами бронетехники. Кроме того, он десантируемый. И это большой плюс в глазах инозаказчиков.

"Спрут" может быть интересен российской морской пехоте как средство усиления при захвате морских плацдармов. И это станет следующим этапом развития СПТП, если учесть модернизацию "Спрута" на базе БМП-3. В новом облике ее можно будет предлагать на экспорт, и мы активно работаем с Рособоронэкспортом в этом направлении.

Как вы оцениваете перспективы БМП-3? Планируется ли ее дальнейшая модернизация?

Главный конструктор этой машины - Александр Александрович Благонравов считает, что БМП-3 является эталонным продуктом в части шасси. Ее можно совершенствовать и в части боевого отделения. И мы совместно с холдингом "Высокоточные комплексы" и госкорпорацией "Ростех" рассчитываем в ближайшее время запустить и реализовать такие программы. Если получится интегрировать в боевое отделение знаменитый тульский противотанковый комплекс "Корнет", то боевая мощь в части поражения бронецелей значительно возрастет. И в этом направлении у БМП-3 имеется очень большой потенциал.

Что касается БМП-3Ф, то пока эта машина поставлялась только на экспорт. К слову, в настоящее время заключен новый экспортный контракт. Если говорить о перспективе поставок БМП-3Ф для нужд Минобороны России, то сейчас начата определенная работа по ее продвижению в качестве легкого танка для замены плавающих танков ПТ-76 в подразделениях морской пехоты. Говорить об определенных результатах пока рано.

Известно, что сейчас подразделения морской пехоты перевооружаются на бронетранспортеры БТР-82, которые заменяют старую амфибийную технику, те же ПТ-76. Но при этом не учитывается, насколько ухудшается боевая эффективность подразделений. Ведь концепция применения этих машин совершенно разная. Так, БМП-3Ф имеет целый ряд преимуществ перед БТР-82. Это прежде всего комплекс вооружения, включающий 100-мм орудие, имеющее возможность стрелять ПТУР и осколочно-фугасными снарядами "Вишня", и 30-мм автоматическую пушку. К тому же машина обладает уникальной подвижностью и проходимостью, позволяющей выходить из воды на неподготовленное побережье. Колесные же машины, такие как БТР-82, имеют меньшую защищенность и могут в таких условиях действовать весьма ограниченно. Причем в случае тотального разрушения дорожной инфраструктуры использование колесной техники будет практически невозможно.

Имеется ли спрос на шасси БМП-3 со стороны сторонних производителей боевой техники?

АО "Специальное конструкторское бюро машиностроения" (СКБМ) постоянно ведет ОКР по этому направлению: очень много заказов на шасси БМП-3 для создания машин разведки, для войск РХБЗ, командирских машин и других.

Какова пропорция выпуска БМП-3 и шасси на их базе?

Шасси БМП-3 для ПТРК "Хризантема-С" заказываются ежегодно, это примерно около 10% от общего объема выпуска. Помимо шасси БМП-3, также заказывают шасси БТР-МДМ в качестве базы для размещения различного оборудования.

Имеется ли на предприятии "обратная связь" от эксплуатантов БМП-3, в первую очередь в части опыта эксплуатации в боевых условиях?

С самого начала поставок БМП-3 такая связь с эксплуатирующими организациями существует. Стоит сказать, что благодаря поставке этих маши в ОАЭ с начала 1990-х гг. удалось выявить многие "детские болезни" этой машины, которые проявились при ее попадании в местные (отнюдь не райские) климатические условия. Благодаря этому БМП-3 сегодня одна из самых надежных машин в своем классе.

После возобновления с 2006 г. закупок БМП-3 для нужд Министерства обороны России техника эксплуатируется достаточно интенсивно, однако в реальных боевых действиях (в той же Сирии) участия не принимала. Так как большая часть машин, выпущенных за последние годы, находится на гарантии, предприятие отслеживает их эксплуатацию. Более того, в тех округах, где находятся машины, присутствуют наши постоянные представители, через которых в оперативном порядке поступают соответствующие сведения.

Ведутся ли на предприятии работы по запуску в серию модернизированных вариантов БМП-3 "Драгун"?

По машине "Драгун" на сегодня потенциального заказчика нет, хотя при ее проектировании ориентировались как раз на пожелания ряда иностранных потребителей, желающих иметь такую же эффективную и надежную машину как БМП-3, но с передним расположением моторно-трансмиссионного отделения и выходом десанта через корму машины посредством удобной аппарели. Машина может, конечно, заинтересовать Министерство обороны России в качестве варианта глубокой модернизации БМП-3. В перспективе планируем взаимодействие с Министерством обороны по уточнению тактико-технических требований к такой машине. Тем более что мы постарались сохранить привычный комплекс вооружения (орудия калибра 100 мм и 30 мм), применив при этом принципиально новую систему управления, позволяющую использовать боевой модуль в дистанционно-управляемом варианте.

Какова ситуация с выпуском БМД-4М?

Надо отметить, что конструкторская документация на модернизированную БМД-4М создавалась именно в Кургане и в 2015 г. передана в Волгоград. Это было вызвано необходимостью разгрузить мощности ПАО "Курганмашзавод", так как на тот момент имелась большая производственная программа. Сегодня, как я уже говорил выше, прорабатывается вопрос возвращения сборки БМД-4М в Курган. Мы надеемся, что наши основные базовые модели - БМП-3 и БМД-4М будут и дальше служить перевооружению Российской армии.

Видит ли для себя Курганмашзавод интерес к теме БМП-2?

Несмотря на то, что БМП-2 для завода - вчерашний день, так как производство этих машин прекратилось еще в начале 2000-х гг., завод готов осуществлять капитальный ремонт с модернизацией БМП-2, и в случае поступления заказа возобновить их производство. В интересах Российской армии такие работы можно вести достаточно интенсивно в тесной кооперации с АО "КБП".

В свое время было принято решение, что капитальный ремонт с модернизацией БМП-2 АО "КБП" будет производиться на бронетанковых ремонтных заводах (БТРЗ), но это случилось еще до перехода ПАО "Курганмашзавод" в госкорпорацию "Ростех" и "Высокоточные комплексы". Мы готовы рассмотреть вопрос о возвращении на завод заказов на капитальный ремонт и модернизацию БМП-2 до уровня "Бережок". Этот вопрос активно обсуждается совместно с тульскими специалистами.

Выполняете ли вы экспортные заказы по тематике БМП-2?

Инозаказчики также проявляют интерес к данной тематике, но на сегодняшний день контрактов по линии ВТС на модернизацию БМП-2 не заключено. К слову, в направлении модернизации "двойки" работаем в тесной кооперации с АО "КБП": наш тульский партнер готов модернизировать боевое отделение (система управления вооружением, включая тепловизор, установка ПТРК "Корнет" и пр.), а ПАО "Курганмашзавод" - в части модернизации шасси (установка дизеля повышенной мощности, улучшенных элементов подвески и ходовой части, навеска средств дополнительной защиты с сохранением плавучести).

Если говорить о сервисном обслуживании ранее поставленных на экспорт БМП-2 и БМП-3, то оно осуществляется в соответствии с имеющимися обязательствами. Причем если по БМП-2 речь идет в основном о поставках запасных частей, то по БМП-3, помимо запасных частей, осуществляем командирование своих специалистов для технического содействия эксплуатации, обслуживанию и ремонту, оказанию услуг по подготовке иностранных специалистов.

Ведется ли капитальный ремонт БМП-3?

ПАО "Курганмашзавод" в 2015-2016 гг. уже выполняло государственный контракт на капитальный ремонт БМП-3 с модернизацией, когда эксплуатационные возможности техники, выпущенной в конце 1980-х - начале 1990-х гг., доводились до состояния новых машин, соответствующих актуальной конструкторской документации. В частности, по системе управления вооружением (прицелы, баллистический вычислитель, стабилизатор вооружения, автомат сопровождения цели и т.д.) и средствам связи. С этого года капитальный ремонт с модернизацией БМП-3 на предприятии возобновлен.

По экспортным БМП-3 ремонт и модернизация ведется?

Если говорить о модернизации БМП-3 у инозаказчиков, то завод в 2017 г. завершил работу в ОАЭ. Это был большой контракт. На машины заказчика были установлены кондиционер-энергоагрегат и электронный ассистент водителя и оператора-наводчика (работы выполнены в кооперации с АО НПО "Электромашина", г. Челябинск), смонтированы автомат заряжания ПТУР и система дымоудаления из боевого отделения собственной разработки, а также автомат сопровождения цели (разработка АО "Научно-конструкторское бюро вычислительных систем" из Таганрога).

Проведенная модернизация инозаказчиком оценена как достаточно эффективная. В будущем возможно продолжение таких работ. Есть и другие перспективные направления модернизации, например, дальнейшее совершенствование прицельного комплекса в части оснащения места командира тепловизионным панорамным прибором наблюдения и другие.

Не планирует ли завод участвовать в программе модернизации боевых машин пехоты БМП-1 по теме "Басурманин"?

Предприятие уже участвует в таких работах в качестве соисполнителя. Мы изготавливали комплекты запасных частей для опытной партии изделий. Соответственно, когда будет серийный контракт, без ПАО "Курганмашзавод" не обойтись.

Какова текущая ситуация по БМП на шасси "Курганец-25"?

ОКР по теме "Курганец" продолжаются.

Сохранились ли связи с Рубцовским филиалом АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" по производству машин на базе БМП-3?

С Рубцовским филиалом "Уралвагонзавода" кооперация не прекращается. Есть комплектующие, которые мы у них покупаем, и, в свою очередь, поставляем им запасные части для капитального ремонта БМП-2 и машин на ее базе. Вместе с тем, насколько известно, производство машин на базе БМП-3 (той же БРМ-3) на сегодня там не осуществляется.

Насколько для вас актуальна тематика разработки и установки ваших трансмиссий на шасси иных изготовителей?

У завода есть проект создания трансмиссий для широкого ряда машин, так как предприятие имеет, пожалуй, самые глубокие компетенции в этой области в России. Это перспективный проект, стратегический. Начиная с 2020 г. будем заниматься им вплотную, рассчитывать, оценивать рынок. И после приступим к его реализации.

Кроме трансмиссий, какие еще гражданские направления развиваются на предприятии?

Сегодня первоочередная задача трудового коллектива ПАО "Курганмашзавод" - выполнение гособоронзаказа. В последние два года гражданской продукции уделялось мало внимания. Основные силы были направлены на выполнение ГОЗ и на выживание завода в условиях долговой нагрузки.

Сейчас мы наметили для себя стратегическую программу развития направления гражданской продукции. Ежемесячно проходит защита проектов по той номенклатуре, которая раньше производилась заводом, пересматриваем ее в текущих ценах, объемах, условиях рынка.

К 2025 г. Курганмашзавод намерен выпускать гражданской продукции в общем объеме производства до 50%. Пока "гражданка" составляет порядка 5%. Например, в следующем году планируем в два раза увеличить показатели по литью за счет сторонних заказчиков. Наше литейное производство как в области, так и в федеральном округе хорошо себя зарекомендовало, эти позиции рассчитываем закрепить.

Чем Курганмашзавод может заинтересовать потребителей?

Скажем, у нашей транспортной машины ТМ-140 очень хороший потенциал. Нужно напрямую выходить на потребителей, меньше обращать внимания на посредников, участвовать в тендерах, чтобы ТМ-140 продвигать на рынок севера Тюменской области. В ближайшее время хотим создать двухзвенную машину для того, чтобы увеличить грузоподъемность изделия. В России у нас практически нет конкурентов по этой тематике. Наши машины отличаются неоспоримым качеством и надежностью.

Более 25 лет ПАО "Курганмашзавод" выпускает мини-погрузчики с бортовым поворотом МКСМ грузоподъемностью 800 и 1000 кг с различными функциональными навесками. Машина хорошо известна потребителям, за все годы выпущено 13 тысяч изделий, что доказывает ее востребованность, надежность, многофункциональность и эксплуатационную эффективность. Это техника для промышленности, строительства, коммунального и дорожного хозяйства и многих других отраслей. Сегодня проводится глубокая модернизация образцов под требования потребителей.

Кто ведет сервисное обслуживание уже поставленной техники?

Пока дилеры. Но сейчас даже среди дилеров будут проводиться аттестации, чтобы работа велась под контролем производителя. Это нужно для того, чтобы строить отношения только с надежными партнерами.

Своих шоу-румов не будет?

Пока завод не готов в таком объеме инвестировать денежные средства в гражданское направление. Это вопрос будущего.

Интервью взял Андрей Фролов