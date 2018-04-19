РБК: глава Ростеха предложил рассмотреть вопрос о банкротстве "Курганмашзавода"



Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Источник: © Марина Лысцева/ТАСС Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

В письме Сергея Чемезова вице-премьеру Дмитрию Рогозину указывается, что текущее состояние предприятия и группы зависимых компаний "критическое"

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов направил вице-премьеру РФ Дмитрию Рогозину письмо, в котором предложил рассмотреть вопрос о банкротстве "Курганмашзавода" (КМЗ) - одного из крупнейших в РФ предприятий военно-промышленного комплекса. Об этом в четверг сообщает газета РБК, в распоряжении которой есть текст соответствующего документа.

По информации издания, письмо датировано 2 апреля 2018 года. В нем указывается, что Чемезов считает необходимым начать банкротство КМЗ, затем объединив его с тульским Конструкторским бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова (КБП). Глава Ростеха просит "в возможно короткие сроки" провести заседание правительственной комиссии по обеспечению и реализации мер по предупреждению банкротства стратегических предприятий и организаций ОПК и рассмотреть на нем вопросы, связанные с введением процедур банкротства в отношении КМЗ", сообщает газета.

В письме указывается, что текущее состояние КМЗ и группы зависимых компаний "критическое". Чемезов также отмечает, что КМЗ испытывает проблемы с выполнением гособоронзаказа (ГОЗ) на 2018 год. "Исполнение заданий ГОЗ 2018 года требует привлечения дополнительного финансирования в сумме до 16 млрд рублей. Источники такого финансирования с учетом финансового состояния "Курганмашзавода" отсутствуют", - приводит РБК выдержки из письма.

В июле 2017 года "Курганмашзавод" перешел под управление Центрального института по проектированию машиностроительных предприятий (входит в Ростех) сроком на три года. Решение о смене управляющего было принято почти единогласно на совете директоров. Ранее завод находился под управлением концерна "Тракторные заводы".

КМЗ выпускает боевые машины пехоты, состоящие на вооружении армий почти 30 стран. Помимо военной техники, предприятие производит гусеничные вездеходы, лесопромышленные машины, колесные погрузчики, мини-тракторы, автоприцепы, а также оборудование для нефтегазовой отрасли.

Иски о банкротстве КМЗ

В ноябре прошлого года Внешэкономбанк обратился в Арбитражный суд Курганской области с заявлением о признании КМЗ банкротом, сумма требований составила 68,5 млрд рублей. В начале мая 2017 года Минобороны РФ подало иск в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с КМЗ 352 млн рублей по контракту на поставку БМП "Курганец-25" в 2014-2016 годах, суд тогда в удовлетворении иска отказал.

В конце мая прошлого года подразделение Росгвардии также подало иск о признании КМЗ банкротом, сумма требований составила 1,5 млн рублей. Также истцами по делу проходят компания "Трансфин-М", требования которой - около 130 млн рублей, и Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) - 4,1 млн рублей.

Челябинский кузнечно-литейный завод в июле 2017 года потребовал от КМЗ более 85,7 млн рублей, ГТЛК - более 8,7 млн рублей, Минский механический завод имени С. И. Вавилова - более 212,7 млн рублей. В сентябре в дело также вступил Региональный центр профессиональной оценки и экспертизы, который просит признать обоснованной задолженность КМЗ в размере 4,2 млн рублей.